Marco Mengoni vuole tornare sul palco: "Concerti fermi da marzo 2020. Ora si può ripartire"

24 settembre 2021 a

Anche Marco Mengoni lancia un appello per far ripartire il settore dei concerti fermo dall'inizio della pandemia, marzo 2020. Il cantautore di Ronciglione ha rilanciato l'appello a sostegno del settore live e dei lavoratori sul suo profilo Instagram.

"Io sono solo la punta dell’iceberg. Ma sotto la mia voce che risuona in un palazzetto, o in uno stadio, ci sono centinaia di lavoratori, centinaia di vite da portare avanti e che sono state messe in stand-by. Non è un hobby, è lavoro. Un lavoro che amiamo e al quale abbiamo scelto di dedicare, tutti, la nostra vita. Il settore della musica live, e in particolare quello dei grandi eventi, è completamente fermo da marzo 2020. Oggi però abbiamo degli strumenti che ci permettono di ripartire. È il momento, #SalviamoLaMusicaLive".

Intanto continua il successo di "Ma stasera" che è ancora nella top ten della Classifica EarOne Airplay Radio. piazzandosi al decimo posto. Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: "Magari no" di Tommaso Paradiso (posizione 13), "Shivers" di Ed Sheeran (posizione 16) e "Pastello Bianco" dei Pinguini Tattici Nucleari (posizione 28). La Classifica EarOne Airplay Italiana è guidata da "Sono un fan" di J-AX (+2). Secondo e terzo posto per "Ora ti canto il mare" dei Negramaro (+5) e «Rubini» di Mahmood feat. Elisa (-1). A inizio settembre "RTL 102.5 Power Hits Estate", ha incoronato all'Arena di Verona "Ma stasera" di Marco Mengoni come tormentone dell'estate 2021 dopo aver dominato la classifica per 9 settimane consecutive. "Questo riconoscimento - ha detto Mengoni - unisce due elementi importantissimi per la musica: la radio con i suoi ascoltatori e il pubblico, i miei fan, senza cui il mio, il nostro lavoro, non avrebbe senso".

