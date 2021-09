Viterbo. via libera al biodigestore all'Acquarossa

Massimiliano Conti 24 settembre 2021 a

Via libera al biodigestore all’Acquarossa. La conferenza dei servizi ieri mattina ha detto sì alla realizzazione del contestato impianto, con una serie di prescrizioni che la ditta, sia pure obtorto collo, ha accettato. Tra queste c’è il ripristino dello status quo ante una volta che la stazione di riciclaggio per lo smaltimento dei rifiuti organici sarà smantellato, il controllo costante delle emissioni in atmosfera e, ultimo ma non ultimo, l’allaccio e la cessione del gas prodotto alla rete metanifera.

Da parte del Comune di Viterbo, e in particolare dell’architetto Stefano Peruzzo, dirigente del settore urbanistica, è arrivato il parere favorevole, sulla base della mancanza di vincoli. Il dirigente dell’ambiente Eugenio Monaco, dopo un primo parere negativo, alla luce dell’integrazione alla documentazione prodotta dalla società Biometano Tuscia, aveva già dato il nulla osta. Idem la Soprintendenza.

Un epilogo inevitabile secondo il capogruppo di Forza Italia a Palazzo dei Priori (nonché consigliere delegato all’ambiente della Provincia), Giulio Marini, che a fine agosto aveva proposto l’ordine del giorno con cui il consiglio comunale viterbese dava parere contrario all’impianto. “Quella dell’Acquarossa – rileva Marini – è una zona industriale e quindi non c’erano i presupposti per uno all’impianto sotto il profilo urbanistico”. Il biodigestore, come detto, non è altro che una stazione di riciclaggio dei rifiuti organici, che vengono trasformati in energia. Da mesi è in atto una battaglia contro l’impianto – culminata con una raccolta di circa 500 firme - da parte degli imprenditori della zona, una ventina in totale riuniti in un comitato, che temono l’impatto sul territorio e sulla viabilità delle 99 tonnellate al giorno e dei 100 camion a settimana previsti. Senza contare che sulla Teverina, nelle vicinanze dell’Acquarossa, si trova già l'impianto Tmb di Casale Bussi e che sulla stessa zona incombe anche il progetto relativo a una piattaforma polifunzionale di trattamento di rifiuti liquidi e solidi, pericolosi e non.

L’epilogo della terza e ultima conferenza dei servizi era scontato anche per la consigliera del Pd Luisa Ciambella, che spalleggia la battaglia degli imprenditori e che nei giorni scorsi in conferenza stampa ha rivelato l’esistenza di alcune note dell’Arpa inviate a Comune nel mese di aprile in cui si parla per terreni all’Acquarossa di alte concentrazioni di manganese, fluoruri, ferro e arsenico

“Come era assolutamente prevedibile fin dal primo giorno, e in linea con la condotta del Comune – dichiara l'ex vicesindaca -il dirigente del Comune ha dato parere favorevole al biodigestore. Aspettiamo di leggere il verbale della conferenza dei servizi per capire le ragioni del via libera e per esaminare le prescrizioni a cui questo parere favorevole è subordinato. Questo via libera dimostra che l’ordine del giorno proposto da Marini a fine agosto era solo ammuina. Resta il fatto che quanto da me denunciato sugli alti valori di alcune sostanze non può cadere nel vuoto. Il sindaco dia delle risposte. Che in quella zona sia tutto a posto e non esistano rischi per la salute pubblica, al di là dei pareri tecnici forniti in conferenza dei servizi, è ancora da dimostrare”.

