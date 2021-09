Viterbo, elezioni a Montefiascone. Il Psi scarica l'ex sindaco Paolini

24 settembre 2021 a

Il Psi abbandona l’ex sindaco socialista Massimo Paolini e sceglie di votare alle prossime elezioni comunali di Montefiascone per la lista di Giulia De Santis. E’ quanto annuncia la federazione del Partito socialista di Viterbo, che esprime “apprezzamento per la riammissione della lista elettorale guidata da Giulia De Santis per le elezioni amministrative di Montefiascone. Questo essenzialmente per i motivi già espressi dal Tar”.

“Sembra infatti strana - scrivono dal Psi -, la sparizione del simbolo dalla lista, quando il segretario comunale al quale era stata consegnata, ha certificato la presenza del simbolo e la regolarità della presentazione. Ma anche e soprattutto per il motivo importantissimo che gli elettori potranno scegliere meglio tra le liste presentate e gli uomini che dovranno amministrare la città di Montefiascone. La possibilità di farlo è infatti rispondente ai dettami della democrazia. Giusta la valutazione fatta anche dall’altra lista di non voler continuare la battaglia delle carte bollate. E’ ora iniziata la campagna elettorale”. “Ci auguriamo - continuano dal Psi viterbese -, che si svolga seriamente, affinchè i candidati possano esprimere proposte e programmi per dare una sana amministrazione alla città. Naturalmente la valutazione sulla bontà delle proposte avanzate dalle liste spetta agli elettori. Siamo convinti che sapranno ben scegliere e considerare bene da quali candidati vengano espresse, valutando anche la loro coerenza politica. La politica è coerenza. La federazione Psi di Viterbo invita tutti i cittadini a svolgere un serio approfondimento anche su questa importante qualità dei candidati”.

La segreteria della federazione del Psi di Viterbo conclude: “I socialisti, coerentemente con la loro impostazione di fondo, non potranno che scegliere la lista Montefiascone merita, guidata da Giulia De Santis, perché più rispondente alle aspettative dei cittadini tutti e non solo di una parte che volge lo sguardo ai propri accoliti. Una politica che riteniamo sia doveroso sconfiggere. Basta giocare con le istituzioni. Occorre finalmente voltare pagina. Occorre ricercare il soddisfacimento delle aspettative dei cittadini, che chiedono servizi efficienti e programmi di sviluppo sociale ed economico”.

