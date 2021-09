Viterbo, il sindaco di Civita Castellana costretto a pagare un debito lasciato dal padre che lo aveva preceduto

Alfredo Parroccini 24 settembre 2021 a

Debito fuori bilancio: il Pd e Rifondazione comunista attaccano il centrodestra. ”Vi ricordate il detto popolare ‘i genitori sono responsabili e pagano i debiti dei figli’? Ecco, a Civita Castellana - commenta la minoranza -, è successo l’inverso. Il figlio, Luca Giampieri, è chiamato a pagare i debiti fatti dal padre, Massimo Giampieri. Si tratta di 46.000 euro, oltretutto fuori bilancio, che hanno determinato il commissariamento del nostro Comune. Infatti ieri è apparsa sull’albo pretorio del Comune la deliberazione numero 1 del 22 settembre a firma del commissario ad acta, Fabio Malerba, nominato dalla prefettura di Viterbo su richiesta del Tar del Lazio, per dare esecuzione ad una sentenza del Tribunale civile di Viterbo, che ha visto perdere l’ente”.

“Dalla lettura del provvedimento - precisano dall’opposizione -, emergono una serie di gravi inadempienze, che la dicono lunga su come la destra civitonica, con Massimo Giampieri, Caprioli e oggi Giampieri junior, ha amministrato e continua ad amministrare la nostra città. Tutto nasce nel 2007 quando, la giunta Giampieri senior, dopo aver appaltato i lavori dei loculi cimiteriali, ha deciso di recedere unilateralmente dal contratto sottoscritto. Questa facoltà, seppur consentita, trova però il limite nella necessità di accantonare il ‘decimo’, ossia il pagamento del decimo delle opere non eseguite”.

“Invece l’Amministrazione Giampieri senior - continuano -, dichiara che all’appaltatore non dovrà essere corrisposto alcun pagamento, consumando così la prima inerzia del centrodestra, che causerà un debito fuori bilancio. La ditta appaltatrice, nel novembre del 2012, ha citato in giudizio il Comune, che con sentenza 608/2019 è stato condannato al pagamento di 43.547,31 euro. La giunta Caprioli non ha fatto appello alla sentenza, che così è diventa esecutiva, né ha provveduto a darne esecuzione, intestandosi con un colpo solo la seconda e terza inerzia. Nonostante la società appaltatrice citi per una seconda volta il Comune in giudizio, questa volta di fronte al Tar Lazio, e siamo ormai nella giunta Giampieri junior, in tale giudizio il Comune non si è costituito, risultando contumace, consumando così la quarta inerzia, la più grave e imbarazzante”. “Visto che ben due giudici avevano ordinato al Comune di pagare la sfortunata ditta cacciata via illegittimamente - conclude la minoranza -, ci saremmo aspettati il rispetto della legge. Invece non è successo un bel nulla consumandosi così la quinta inerzia.La sesta inerzia commessa è non aver interessato il Consiglio comunale con un ulteriore aumento di spesa. Ora la palla passa alla Procura della Corte dei conti”.

