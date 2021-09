Viterbo Covid, chiude scuola dell'infanzia di Vetriolo a Bagnoregio. Positivo un alunno

24 settembre 2021 a

Torna l’allarme Covid nelle scuole della Tuscia. Dopo le sei classi finite in quarantena in una sola settimana ieri il sindaco di Bagnoregio Luca Profili ha firmato l’ordinanza di chiusura dell’asilo della frazione di Vetriolo. Una quarantina di bambini in tutto che resteranno a a casa, secondo l’ordinanza firmata dal primo cittadino, fino al 30 settembre. La decisione è stata presa dopo che è stata riscontrata la positività di uno dei bambini che frequentano l’asilo. “La decisione di chiudere è stata inevitabile - spiega Profili al telefono - quasi tutti i piccoli che frequentano le due classi prendono lo stesso scuolabus dunque bisognava interrompere immediatamente eventuali catene di contagio”.

La Asl sarà a Vetriolo già oggi per uno screening che riguarderà tutti i piccoli che frequentano l’asilo. Nel frattempo il sindaco, alle prese come i suoi colleghi con la pandemia ormai da quasi 20 mesi, si è sfogato su Facebook: “Non mi mancava per niente dover passare giornate intere dietro alle problematiche legate al Covid. La scelta di chiudere la scuola dell’infanzia è stata presa in accordo con coloro che ci capiscono più di me, come ho sempre fatto dall’inizio della pandemia. Dico questo a coloro che mentre io insieme ad altre persone gestivamo i focolai più grandi della Tuscia, erano impegnati a rompere su Facebook o sui gruppi whatsapp. Io ho la responsabilità ed io, dopo ascoltato chi ne sa più di me, decido, punto. Scusate la schiettezza”.

Intanto ieri nella Tuscia si sono registrati 11 i casi accertati di positività al Covid-19: 3 a Monterosi, 2 a Bagnoregio, 1 a Civitella d’Agliano, 1 a Corchiano, 1 a Montalto di Castro, 1 a Nepi, 1 a Vejano, 1 a Vignanello. Ci sono stati 18 guariti: 8 a Viterbo, 2 a Orte, 2 a Sutri, 2 a Vitorchiano, 1 a Canino, 1 a Castiglione in Teverina, 1 a Farnese, 1 a Gallese. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 5 sono attualmente ricoverate presso una struttura Covid extra Asl, 6 sono ricoverate presso l’ospedale di Belcolle, 363 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 16081 il numero delle persone negativizzate, 458 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 196793 tamponi. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 22448.

