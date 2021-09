Viterbo, sesso con trans poi la rapina. Agli arresti domiciliari cliente di 25 anni

24 settembre 2021 a

a

a

E’ agli arresti domiciliari il 25enne che nella mattinata di mercoledì ha rapinato una trans brasiliana in uno degli appartamenti dell’amore del centro storico. Nelle prossime ore il giudice si dovrà pronunciare sulla convalida del fermo operato dagli agenti delle Volanti che sono intervenuti dopo la richiesta d’aiuto della trans brasiliana che ha chiamato il 113 insieme a una collega. In mattinata la trans aveva ricevuto il 25enne, residente in un comune della provincia, dopo aver concordato una prestazione sessuale per telefono. La trans è piuttosto conosciuta nell’ambiente ed è attenzionata anche dalle forze dell’ordine.

Procedimento unico per Elio Marchetti

Il cliente ha passato qualche momento a luci rosse con lei, ha pagato ed è uscito. Tuttavia poi qualcosa deve essergli andato di traverso perché è tornato indietro e dopo aver suonato alla porta ed essersi fatto aprire ha minacciato la trans brasiliana con due cavatappi con le punte di ferro estratte.

Cicoria: “Non ho fatto io l'esposto”

Ha costretto la transessuale a restituirgli i soldi che le aveva consegnato poco prima dopo la prestazione sessuale. Subito dopo è fuggito. Ma gli agenti della volante, anche grazie alla descrizione che è stata fornita dalla vittima oltre all’analisi del traffico telefonico, lo hanno rintracciato. Il giovane è stato tratto in arresto per rapina e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in provincia. L’ipotesi a suo carico è quella di rapina aggravata.

Fa sesso con una trans poi tenta di rapinarla. Arrestato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.