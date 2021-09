Viterbo, animali morti vicino al lago di Vico. Intervengono le guardie zoofile

24 settembre 2021 a

Animali morti vicino al lago di Vico, intervento dei volontari delle guardie ecozoofile nella zona interessata dai ritrovamenti. Si tratta degli uomini e delle donne di Eital, comando di Viterbo. L'allarme nella zona di Capranica è scattato qualche giorno fa quando sono state ritrovate carcasse di cinghiali morti in strada. Sono intervenuti i carabinieri forestali anche su impulso del sindaco Pietro Nocchi. Diversi cittadini parlano anche di cani e altri animali morti in strada. Ma dai primi accertamenti sembra che, almeno per quanto riguarda i cinghiali, le morti siano da ricondurre a delle lesioni compatibili con l’investimento di un’auto. Ma soltanto le analisi dell’istituto zooprofilattico potranno stabilire se c’è stato anche avvelenamento. Anche l’intervento delle guardie zoofile potrà aiutare a fare luce su quanto sta avvenendo sul lago di Vico.

