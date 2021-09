Viterbo, Jacopo Di Marzio e e la strada verso il recupero attraverso il rap. La sua storia su Italia 1 | Video

24 settembre 2021 a

Dagli spalti alle canzoni rap, ma per ora c’è il carcere per vecchi conti con la giustizia che fanno parte “dell’altra vita”: quella fatta di violenze ed eccessi. E’ la storia di Jacopo Di Marzio, trentenne protagonista per un decennio delle cronache viterbesi, che sta scontando residui di pena a Mammagialla per delle vecchie condanne tra le quali quella del 18 relativa al ritrovamento nella sua abitazione di droga e di una pistola. Martedì prossimo la sua storia sarà raccontata nella trasmissione “Buoni o Cattivi” in onda su Italia 1. Jacopo Di Marzio ha avuto un passato turbolento legato agli spalti ma anche alla militanza nell’estrema destra viterbese. E’ stato protagonista di diversi fatti di cronaca ma, poco prima che la giustizia è tornata a bussare alla sua porta per scontare i “debiti” del passato, aveva iniziato un percorso di riabilitazione per mettersi alle spalle definitivamente il passato.





Lavorava in un circolo privato e scriveva canzoni rap che stanno riscuotendo un discreto successo sul web con moltissime visualizzazioni su Youtube. Nel mondo del rap aveva cambiato identità diventando El Bronson 8th. Ma il carcere ha interrotto, o quantomeno rallentato questo percorso verso il recupero.

Le telecamere di Mediaset lo hanno cercato per mesi e, dopo tanta burocrazia, il sostegno della madre e degli amici, sono riuscite ad entrare, grazie alla disponibilità del direttore del carcere di Mammagialla, del Dap, nel posto dove è rinchiuso da circa un anno. “Si comporta in modo esemplare”, dice chi frequenta il carcere. Presto sarà fuori e continuerà la sua strada nella musica rap.

Buoni o Cattivi è condotto dalla giornalista Veronica Gentili e da lei ideato, è un appuntamento televisivo di genere talk show, con spazio dedicato anche alle storie difficili, come quella di Iacopo Di Marzio. La trasmissione che andrà in onda martedì prossimo, 28 settembre alle 21.15, in prima serata.



