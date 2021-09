Viterbo, nocciole. I produttori: "Non siamo noi a mettere a rischio l'ambiente"

Alfredo Parroccini 23 settembre 2021 a

a

a

Sulla questione ambientale e della coltivazione della nocciola il Comitato No Imu Agricola vuole esprimere pubblicamente le proprie posizioni e convinzioni. Ha deciso di compiere questo passo scrivendo una lettera al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Nella missiva gli imprenditori agricoli scrivono: “Ci sentiamo costretti a rivolgerci a Lei, in quanto Governatore della Regione in cui viviamo e coltiviamo i nostri campi, a seguito di una serie continua e incessante di attacchi da parte di alcuni amministratori locali e soprattutto della governance del Biodistretto della Via Amerina che, nonostante le evidenze, insiste a scagliare anatemi contro i coltivatori di nocciole, colture per cui anche la Regione Lazio ha dato incentivi e che, secondo chi guida il Biodistretto, sarebbero le maggiori responsabili dell’inquinamento e del dissesto ambientale della Tuscia".

"Ingiusto imporre solo agricoltura biologica". Coldiretti critica l'ordinanza di Vita contro i fitofarmaci

"Caro presidente Zingaretti, non c’è nulla di peggio del pensiero unico. Bene, è questo il caso dell’attuale leadership del Biodistretto della via Amerina - proseguono i nocciolicoltori - che, sostenuto da alcuni sodali, continua a denigrare la Tuscia affermando che la coltivazione delle nocciole sia responsabile di un drammatico, per quanto smentito da tutti i dati, inquinamento ambientale a causa dei fitofarmaci e dei diserbanti. Addirittura il presidente del Biodistretto è riuscito a mobilitare la redazione di Report e i reporter di alcune testate internazionali chiamandole a parlare dell’inquinamento legato alla coltivazione delle nocciole. Si parla in continuazione di sostanze chimiche e del glifosato legando questi prodotti alla nocciolicoltura. Eppure non c’è nessun dato analitico a conferma di questo teorema. Noi del Comitato No Imu abbiamo realizzato prelievi e relative analisi da due fossi nei pressi di Nepi e da una fontanella di acqua potabile. Nella acque analizzate ci sono batteri fecali e tensioattivi, frutto di inquinamento residenziale e di cattiva depurazione - proseguono -, nell’acqua di una fontanella pubblica a ridosso del pozzo comunale è invece presente una quantità elevata di arsenico, doppia rispetto ai limiti, e di floruri alti che rendono l’acqua non potabile".

Biodistretto difende ordinanza del sindaco Vita contro abuso fitofarmaci

"In nessun caso sono stati trovati residui di glifosato come espressa sull’ordinanza comunale. Perché allora continuare a sbraitare contro i produttori di nocciole? - concludono i nocciolicoltori -. Perché il presidente Crucianelli non parla di arsenico e depuratori che non funzionano? Altro che monocoltura, altro che fitofarmaci. I problemi per l’ambiente sono altri, diversi da quelli del pensiero unico del Biodistretto”.

x 1 / 3

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.