Viterbo, debiti fuori bilancio. Consiglio saltato: la maggioranza minimizza

Dalla maggioranza giurano che non è una questione politica. La seduta consiliare dell’altro ieri sui debiti fuori bilancio da approvare, saltata per l’assenza al momento del voto di buona parte della maggioranza, fa discutere. Discutere in quanto l'inciampo, l'ennesimo, da tanti è letto come uno degli effetti di una coalizione di centrodestra sfilacciata. Che dietro “alle sviste procedurali” (tecnico-formali) potrebbe cercare di nascondere incomprensioni di fondo (politico-sostanziali), che da tempo connotano il percorso del sindaco Andrea Arena nella consiliatura che, iniziata a metà 2018, ha la sua scadenza naturale nel 2023. Per la precisione, si tratta di una delibera di 5 debiti da 2/3 mila euro l’uno, per un totale di 19 mila euro. Vale ricordare che il riconoscimento dei debiti è un atto dovuto, specialmente se è un giudice che lo richiede perché frutto di sentenze definitive come in questo caso.

“Non c’è nulla di politico”, dicono all’unisono da tutti i partiti della maggioranza: il sindaco di Forza Italia, l’assessore ai Tributi di Fondazione Paolo Barbieri, il capogruppo di Fratelli d'Italia Luigi Maria Buzzi, il presidente del Consiglio comunale della Lega Stefano Evangelista. Il quale precisa: “Problema più tecnico che politico, su 5 debiti distinti in un’unica delibera. Il lavoro istruttorio è stato fatto dall’ufficio contenzioso e dall’assessore Barbieri, e solo formalmente è presentato dall’assessore al Bilancio Alessandro Alessandrini, che però nel merito non ha avuto nulla a che fare con la predisposizione dell’atto. Per cui, si sarebbe potuto evitare l’incidente agendo dall’inizio con una procedura diversa. Procedura che tra l’altro mi pare sia stata sempre la stessa. Detto questo, immagino si risolva quanto prima”.

Tirato in ballo, Barbieri risponde che “la soluzione del problema è semplice: si preparano i cinque debiti fuori bilancio e si presentano uno per uno in aula. I consiglieri votano per ogni singolo debito e tutto si risolve. Ricordando pure che i revisori hanno già approvato tutti i debiti fuori bilancio”. Arena puntualizza: “Di politico non c’è nulla. Ora risolviamo tutto, portando in aula questi debiti entro il 25 settembre, in quanto uno di questi debiti che il Comune deve liquidare scade quel giorno. E non vorremmo andare incontro all'atto di precetto del cittadino creditore e a un, seppur piccolo, danno erariale”. Anche da Fdi minimizzano: “Avevamo già detto che si trattava di un discorso tecnico: la delibera che metteva tutti i debiti in un solo calderone non era la migliore”. Insomma, la maggioranza si prepara a portare una delibera spacchettata. Gli uffici comunali dovranno fare solo del lavoro supplementare.

