Viterbo, Teresa Pasquali lascia la Lega. Il sindaco di Vejano in disaccordo sul green pass

Il sindaco di Vejano, Teresa Pasquali, ha lasciato la Lega in polemica con la linea del partito a livello nazionale sul tema del Green pass obbligatorio nei posti di lavoro. L’addio è stato suggellato da un messaggio postato ieri mattina nella “chat” del Carroccio: “Ho sempre detestato la falsità e la vigliaccheria - ha scritto Teresa Pasquali -. Il voto favorevole della Lega alla meschina carognata della tessera vaccinale sul luogo di lavoro mi ha fatto capire che non posso riconoscermi più in questo partito”. “Rimanete per me sempre belle persone - ha concluso il suo messaggio - e spero di non perdere la vostra amicizia. Un ‘caro’ (si fa per dire) saluto a Salvini. Vi abbraccio. Teresa”.

L’annuncio non è arrivato comunque proprio a sorpresa, almeno per quanto riguarda l’ambiente del Carroccio, visto e considerato che già da qualche tempo la sindaca di Vejano era su posizioni critiche nei confronti del partito, sia di quello nazionale sia di quello provinciale. In ogni caso, con questa ultima defezione la Lega viterbese ha perso tutti i sindaci che erano stati eletti sotto il suo simbolo alle consultazioni amministrative: in precedenza infatti avevano dato il loro addio al partito di Salvini il primo cittadino di Civita Castellana Franco Caprioli, il suo collega di Tarquinia Alessandro Giulivi e infine quello di Capodimonte, che era stato sfiduciato dal consiglio comunale con il voto decisivo di una parte della sua stessa maggioranza.

Il Carroccio non resta comunque senza propri sindaci nella provincia di Viterbo, ma quelli che gli rimangono sono stati eletti con altre liste e sono passati soltanto in un secondo momento nelle file del partito di Salvini; si tratta del primo cittadino di Tuscania, Fabio Bartolacci, di quello di Monterosi Sandro Giglietti e del loro collega di Monte Romano, Maurizio Testa.

