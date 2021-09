Viterbo, la città invecchia sempre di più. L'assessore Sberna: "Servono aiuti per le mamme"

Daniela Venanzi 23 settembre 2021 a

Invecchia Viterbo e non c’è ricambio generazionale. Lo dicono le statistiche, nero su bianco, rapportate a dieci anni fa. Nel 2011 per un totale della popolazione viterbese di 63.597 persone, da zero a quattordici anni i ragazzi erano 8.163, la fascia di età da quindici a sessantaquattro anni era di 41.991 mentre gli over 65 di 13.443, con una età media di 44,2 anni. Una serie di dati che confrontati con quelli del 2021, destano più di qualche preoccupazione, soprattutto in considerazione del fatto che fino al 2018 gli uomini e le donne tra i quindici e i sessantaquattro anni superavano le 43.000 unità. Oggi i nuovi nati da zero a quattordici anni sono 7.866, la fascia centrale di 41.633 mentre quella che supera i 65 anni arriva a 15.551 con un incremento di oltre duemilacento unità e con un innalzamento dell'età media di oltre due anni su un totale di popolazione di 65.050. Il grado di invecchiamento poi parla chiaro, quello che colpisce di più, nel 2011 gli anziani erano 97,7 ogni cento giovani quest'anno sono arrivati a toccare quota 164,7 sempre ogni cento.

Questa situazione ha naturalmente ripercussioni soprattutto a livello economico. Infatti a carico di ogni 100 persone che lavorano, nel 2021 ci sono 56,2 individui mentre nel 2011 se ne contavano 51,5. Sempre nel 2011 nascevano 9 bambini ogni 1000 abitanti, che rapportati al 2021 sono appena 6,2. Sul fenomeno c’è poco da spiegare, Viterbo non si discosta dall’andamento italico. A pesare la mancanza di sostegno alle donne in età da lavoro, che pur di competere professionalmente non fanno più di un figlio. Antonella Sberna, assessore ai servizi sociali, mamma di tre bambini il cui più piccolo ha 4 anni è l’esempio più rappresentativo della difficoltà di gestione familiare, della categoria femminile: “Le donne come me fanno una gran fatica a conciliare e a realizzare entrambi i legittimi desideri. Un diritto che dovrebbe essere di tutte noi. Precludersi una delle due strade perché non ci sono i giusti ammortizzatori, i servizi e un percorso politico adeguato è svilente, e comprendo chi non ce la fa”.

Cosa suggerirebbe lei che a Viterbo vive queste difficoltà in prima persona e non è una delle donne più svantaggiate?

“Penso a degli incentivi, alcuni già ci sono, come quello per la baby sitter e gli asili nido. Penso anche a incontri sindacali, con le mamme attive professionalmente, e con le aziende, per rivedere le modalità di lavoro, come la possibilità di smart working per più giorni a settimana, e ad un lavoro che sia finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo piuttosto che a quello dell’orario. In questo modo sarebbero tutelate entrambe le posizioni, anche quelle dei datori di lavoro. Così come penso ai nidi aziendali per esempio. Insomma c’è tutto un ragionamento da poter fare, Viterbo invecchia - conclude l’assessore Sberna - ma il problema è nazionale e se venisse affrontato seriamente, molte donne non dovrebbero rinunciare al proprio istinto materno, per realizzarsi legittimamente anche nel mondo del lavoro”.

