Viterbo, grave dopo caduta da cavallo. Paura ad Acquapendente

23 settembre 2021 a

a

a

E’ ricoverato a Roma in gravi condizioni l’uomo che nella trada serata di martedì è stato protagonista di un brutto incidente a cavallo durante un’escursione nelle campagne di Acquapendente. Si tratta di una persona di 45 anni, del posto, che è rimasta gravemente ferita dopo essere caduto dall’animale per cause che sono ancora da accertare.

Rave party, ministro Lamorgese: "Usare la forza sarebbe stato pericoloso"

Tutto è avvenuto intorno alle 19 di martedì 21 settembre. Le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente serie. Sul posto poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza e un’automedica. Viste le gravi contusioni riscontrate, hanno subito assegnato un codice rosso. In un primo tempo doveva essere trasferito a Belcolle, poi visto che le condizioni si aggravavano sempre di più è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso del policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Incidente nei boschi tra Tessennano e Canino, 19enne ferito alla caviglia da un colpo di fucile

Poco lontano è stata fatta atterrare l’eliambulanza del 118 che ha trasportato il ferito nella Capitale. E’ stato ricoverato in condizioni gravissime. La prognosi è riservata., Avrebbe riportato, da quello che si è appreso, gravi contusioni agli arti e alla testa.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri della compagnia di Montefiascone che si sono occupati dei rilievi e hanno raccolto le testimonianze per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente



Tenta estorsione all'amico ma finisce in ospedale, denunciati entrambi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.