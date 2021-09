Viterbo, elezioni comunali a Montefiascone. Zingaretti viene nella Tuscia ma snobba la lista De Santis

Alessandro Quami 22 settembre 2021 a

a

a

Il governatore laziale Nicola Zingaretti non è venuto a Montefiascone a salutare la lista di Giulia De Santis, come era stato annunciato domenica sera dalla candidata del Partito democratico. In compenso è stata De Santis ad andare a Viterbo, dove l’ex segretario nazionale dem era impegnato in un convegno sulle infrastrutture in provincia. “Siamo spiacenti di comunicarvi che l’evento è stato annullato per sopraggiunti impegni istituzionali”, hanno scritto lunedì pomeriggio sulla pagina facebook della lista di centrosinistra, Montefiascone merita. In seguito, De Santis ha precisato, postando una foto che ritrae lei e il governatore Zingaretti: “Nell’impossibilità di riceverlo momentaneamente nel nostro paese ho raggiunto il presidente, per portare le istanze di Montefiascone, le idee e le progettualità che ho condiviso con la mia squadra. Con la consapevolezza che la Regione Lazio è fondamentale per rilanciare il futuro del nostro territorio e farlo tornare a splendere”.

Sul colle il tour del sottosegretario Francesco Battistoni



Ma l’assenza di Nicola Zingaretti sul colle falisco non è passata inosservata dalle parti della lista di centrodestra. Il commissario locale di Forza Italia Gianluca Ferri commenta con ironia: “Parte la nuova stagione di ‘Chi l'ha visto?’: come protagonista principale il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, atteso a Montefiascone per sostenere la lista Montefiascone merita con capolista Luciano Cimarello – dice Ferri -. Zingaretti ha dato buca misteriosamente per motivi istituzionali; il tutto giustificato con un semplice comunicato sui social da parte della lista di centrosinistra”.

E ancora: “Secondo noi - precisa Ferri -, non è proprio così, in quanto è stato presente in altri Comuni della Tuscia come Caprarola e Viterbo. Nel capoluogo erano presenti allì’incontro politico il vicepresidente della Regione Lazio e Enrico Panunzi, consigliere regionale. A questo punto ci poniamo delle domande: come mai il governatore Zingaretti ha dato buca? Per paura di possibili contestazioni? E soprattutto da chi sarebbero venute le contestazioni? Dalla lista Cimarello, dove fino a qualche giorno fa alcuni membri mettevano in discussione l’operato delle politiche sanitarie sul nostro ospedale? Oppure da semplici cittadini che sui social si sono attivati contro l'arrivo del presidente del Lazio?”.

Leonardi: “Sinistra graziata dal Tar”. "De Santis: "Era tutto corretto"

L’esponente locale di Forza Italia conclude: “A questo punto speriamo che la lista guidata dal capolista Luciano Cimarello possa rispondere a questi interrogativi. Nel frattempo rimane una buca clamorosa che il rappresentante del Pd nazionale ha dato alla sua lista. I montefiasconesi devono capire che se questo è il modo con cui la lista di sinistra fa campagna elettorale, figuriamoci come potranno amministrare. Se non sanno organizzare nemmeno gli incontri con i loro referenti regionali e nazionali, come potranno governare una cittadina come Montefiascone?”

“Inoltre - conclude -, presentando una lista con tanta superficialità (dapprima esclusione della lista De Santis da parte della sottocommissione prefettizia, poi riammissione del Tar, ndr), hanno prodotto un blocco della campagna elettorale per due settimane”.

De Santis: "Dimostreremo che non siamo inesperti"



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.