Viterbo, Elio Marchetti. Riuniti tutti i processi all'imprenditore

Ieri, martedì 21 settmbre, il collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini ha deciso di riunire in un unico procedimento i due fascicoli a carico dell’imprenditore viterbese Elio Marchetti. Le due vicende processuali scaturiscono da quella originaria che prese il via dall’inchiesta denominata “Déjà vu”, risalente al 2017. Il dibattimento in questione si concluse a luglio del 2020 con la condanna del 47enne a 5 anni e 4 mesi per associazione a delinquere ai fini dell’evasione fiscale relativa a delle auto di lusso importate dall’estero.

I due filoni rimasti in ballo, riguardano sviluppi procedurali derivanti dal processo principe, che adesso vedranno come imputati l’imprenditore e altre 6 persone, tra i quali figurerebbero la sorella del 47enne, alcuni dipendenti, e il fornitore tedesco, titolare della First Trade e punto di riferimento di Marchetti, entrato in scena dopo essere stato raggiunto dall’avviso di notifica della chiusura delle indagini ad aprile di due anni fa. I due dibattimenti finora hanno subito delle battute di arresto a causa dell’incompatibilità di alcuni magistrati, i quali in passato hanno avuto a che fare con le varie fasi del primo processo.

Tutto ebbe inizio il 3 maggio del 2017 quando gli uomini della Guardia di Finanza e la polizia stradale arrestarono 6 persone, tra cui proprio l’imprenditore specializzato nel commercio di autovetture. Come detto, al termine di un lungo percorso, la sentenza risalente all’estate dello scorso anno ha condannato Elio Marchetti a 5 anni e 4 mesi e Domenico Sordo, proprietario di una agenzia di pratiche auto di Foggia a 2 anni e mezzo. In quella stessa circostanza è stata assolta da ogni accusa, invece, Carla Corbucci, ex dipendente dell’imprenditore viterbese.

