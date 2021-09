Viterbo, morto vedovo che si è lanciato dalla finestra. Tragedia in via Monte Cegio

P. D. 22 settembre 2021 a

a

a

Tragedia ieri, martedì 21 settembre, poco prima dell’ora di pranzo, in via Monte Cengio, una traversa di Santa Maria in Gradi. Un uomo di 70 anni, infatti, si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra della sua abitazione. Avrebbe deciso di farla finita dopo essere rimasto da poco vedovo. Un dolore troppo grande, nonostante la vicinanza di parenti e amici. Anche ieri, poco prima del suicidio, l’anziano si trovava in casa in compagnia di un amico, che si sarebbe allontanato qualche minuto per comprargli il pranzo. Ma, una volta fatto ritorno, avrebbe trovato la porta chiusa dall’interno. Così l’amico ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno scoperto che il 70enne si era ucciso lanciandosi dalla finestra che si affaccia sul lato opposto della casa. Sul posto anche la polizia. Il 70enne aveva con sè un cane di taglia piccola che una vicina si è offerta di adottare.

