Viterbo, green pass. Confconsumatori: "Guariti e vaccinati con una dose ancora senza certificato"

Hanno avuto il Covid, hanno ricevuto una sola dose di vaccino, come previsto dalla legge, ma il loro Green pass non viene riconosciuto. Sono decine i cittadini viterbesi che si trovano in questa specie di limbo e che si stanno rivolgendo in queste settimane alla Confconsumatori. “Si tratta di un problema increscioso che sta creando parecchi disagi nella nostra provincia”, spiega il presidente dell'associazione, Antonio Nobili, che sta mettendo in piedi una serie di ricorsi puntando il dito sulle inefficienze del sistema.

Sulla base delle attuali evidenze scientifiche e della prolungata risposta degli anticorpi al virus del Covid prodotta da medici e infermieri (i primi a ricevere il vaccino nel gennaio scorso), il Cts ha stabilito nelle settimane scorse che la validità del Green pass può essere prorogata da 9 fino a 12 mesi. L'estensione della certificazione a un anno (a fronte degli iniziali 6 mesi), sempre secondo il parere del Comitato tecnico scientifico, vale anche per chi ha avuto il Covid, e a maggior ragione dovrebbe valere per chi ha ricevuto anche una dose di vaccino. Anche le faq del governo, da questo punto di vista, sono chiare: “Tutti coloro che dopo l’infezione Covid-19 hanno fatto una dose di vaccino entro l’anno dall’esordio della malattia (cioè dalla data del tampone molecolare positivo) riceveranno una nuova certificazione valida per nove mesi dalla data di somministrazione della prima dose di vaccino. La nuova certificazione è in sostituzione di quella eventualmente già ricevuta con indicazione a completare il ciclo vaccinale con una seconda dose. In accordo, inoltre, con il parere del Cts del 16 luglio 2021, l’intervallo di validità della vaccinazione nei guariti è stato esteso fino a un anno (non più tra i 90 e i 180 giorni dall’esordio)”.

Ma a quanto pare nel riconoscimento dei Green pass da parte di aziende, ristoranti, scuole e quant'altro, non tutto sta filando liscio, almeno in provincia di Viterbo, stando alle segnalazioni raccolte dalla Confconsumatori. “Il problema in questi casi – continua il presidente dell'associazione - è che il Green pass scaricato dai cittadini non viene riconosciuto come valido, in quanto risulta mancante ancora un vaccino. I consumatori si rivolgono alle strutture competenti, le quali li rimbalzano da un ufficio all'altro senza però fornire risposte e senza risolvere il problema. Per questo motivo, come Confconsumatori stiamo per promuovere una serie di ricorsi legali finalizzati a ottenere il risarcimento dei danni subiti dagli utenti da quelle strutture che si occupano della comunicazione e della revisione dei Green pass".

