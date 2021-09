Viterbo, incidente di caccia. Ragazzo di 19 anni ferito alla caviglia da un colpo di fucile partito accidentalmente

Veronica Ruggiero 21 settembre 2021 a

Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito gravemente in un incidente di caccia avvenuto ieri mattina, lunedì 20 settembre, nelle campagne viterbesi, tra Tessennano e Canino in provincia di Viterbo. Il giovane, originario di Albano Laziale, era andato ad accompagnare il padre quando, durante la mattinata, è rimasto ferito da un colpo che sarebbe partito per errore dal fucile di un amico del genitore che stava partecipando insieme ai due alla battuta venatoria.

Il ferimento è avvenuto poco dopo la fine dell’uscita di caccia quando il ragazzo si è recato a recuperare l’auto parcheggiata insieme al padre, all’amico del padre e al figlio di quest’ultimo. Secondo quanto si è appreso, dal fucile di uno dei cacciatori, che erano intenti a riporre le armi nel bagagliaio della vettura, sarebbe partito accidentalmente un colpo.

Fortunatamente la canna del fucile era rivolta verso il basso e, di conseguenza, il ragazzo è rimasto ferito alla caviglia, seppur in maniera grave. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della vicina stazione di Canino, per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente, l’auto medica, l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il giovane presso l’ospedale di Belcolle, dove è stato visitato e medicato. Il ragazzo non è in pericolo di vita ed è stato già dimesso. La stagione venatoria nella Tuscia e nel resto della regione è iniziata ufficialmente domenica scorsa e terminerà il 31 gennaio (fatta eccezione per l’eventuale posticipo della chiusura).

