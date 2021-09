Viterbo, Massimo Onofri e la passione per la Viterbese: "Sogno la serie B"

Alessio De Parri 21 settembre 2021 a

Del Massimo Onofri scrittore e critico letterario sappiamo quasi tutto: dai saggi alle opere pubblicate fino ai premi ottenuti nel corso di una carriera trentennale. C’è un altro Massimo Onofri, però, che molti non conoscono, quello legato da una grande passione alla Viterbese. Anche domenica il 59enne professore ordinario di Letteratura italiana all’Università di Sassari non si è perso la partita casalinga dei gialloblù contro il Cesena.



Onofri, quando è scoppiato il suo amore per la Viterbese?

“Da adolescente, avevo 15 anni quando con mio zio Nicola Serra, allora primario di Cardiologia all’ospedale Grande degli Infermi, andavo al Rocchi a vedere le partite. Sono passati oltre 40 anni e da allora ho sempre seguito i leoni. Pensi che dal 2001, quando ho vinto il concorso in Sardegna e mi sono trasferito a Sassari per insegnare, ogni due settimane sono sempre tornato a Viterbo per andare allo stadio”.

Qual è la prima Viterbese che ricorda con affetto?

“Quella di Testori, Scapecchia, Tarantini e del povero Morera. La squadra del presidentissimo Rocchi che si affacciava per la prima volta in serie C. Da lì in avanti ho sempre mantenuto questa passione, ovviamente priva di ogni razionalità. Quando la Viterbese perde, per intenderci, ci rimango molto male”.

C’è qualche giocatore della storia gialloblù al quale si sente particolarmente legato?

“A parte i viterbesi, come il portiere Fimiani e il difensore Valentini, i miei miti sono Omar Martinetti e Roberto Balducci, così come Liverani ma anche Frau. Su Frau, in particolare, ho anche un curioso aneddoto”.

A quando risale?

“Al 2001, mi ero trasferito da poco in Sardegna e una volta incontrai Frau in un ristorante di Porto Torres, lui che è nato proprio lì. Mi avvicinai e gli dissi: ‘Vedi, noi facciamo la stessa cosa: io dalla mia Viterbo mi sono trasferito per lavoro in Sardegna e tu hai fatto il percorso opposto’”.

Con i presidenti invece che rapporto ha avuto?

“A parte Gaucci, autentico personaggio che ci diede grandi soddisfazioni, ho avuto rapporti cordiali con tutti i presidenti, che alla fine delle loro esperienze sono usciti con le tasche più vuote che piene. Con Piero Camilli, in particolare, ho sempre avuto un bel feeling. Allo stadio ci siamo sempre salutati e ho l’impressione che lui avesse nei miei confronti una simpatia che credo di solito non abbia per gli intellettuali, e non posso dargli torto”.

Oggi c’è la Viterbese di Romano. Un suo giudizio sull’attuale presidente?

“Romano è un imprenditore serio, che da tre anni ha mostrato di avere obiettivi chiari. Mi piace che punti deciso sui giovani e che voglia far rinascere lo stadio con il ritorno della tribuna Pratogiardino, una ferita aperta anche per me. Credo che la Viterbese possa puntare ai play off e, perché no, alla serie B nel giro di qualche anno”.

Che ne pensa della squadra di Dal Canto?

“Dal Canto mi piace molto, ha un’idea di gioco e si vede. La rosa è stata rivoluzionata ma la ritengo competitiva in tutti i reparti”.

Un pensiero sui tifosi?

“Adoro il fatto che il pubblico non sia facinoroso. Come in amore, diffido da chi urla e preferisco chi invece c’è sempre”. Come Massimo Onofri, appunto, critico-tifoso da 40 anni.

