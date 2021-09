Viterbo, droga in auto. Due stranieri arrestati al casello autostradale di Orte

20 settembre 2021 a

I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Viterbo insieme ai militari della stazione di Orte, durante un servizio di controllo del territorio svolto in prossimità del casello autostradale e finalizzato a controllare il flusso di auto in entrata dal sud della provincia, hanno deciso di fermare un auto in transito, constata la presenza a bordo di due soggetti un albanese ed un nigeriano che davano adito a sospetti; i carabinieri hanno quindi deciso di fermarli e di sottoporli a perquisizione, trovando un ovulo con una scritta particolare contenente 15 grammi di eroina quindi immediatamente i due soggetti sono stati arrestati per spaccio e tradotti presso le Camere di sicurezza della compagnia carabinieri e la droga sequestrata.

