Viterbo, villaggio di Natale. Quest'anno ci sarà: partenza il 27 novembre

“Vogliamo regalare un grande Natale ai viterbesi e ai tanti turisti che ci auguriamo di avere”. A parlare è Andrea Radanich, imprenditore e numero uno di Fantaworld. Dopo lo stop dell’anno scorso, la sua squadra è già al lavoro, da alcuni giorni, per realizzare il Viterbo Christmas. Incrociando le dita e volendo lanciare un messaggio di ottimismo, gli imprenditori viterbesi che coltivano il sogno del villaggio di Natale nel centro storico del capoluogo si sono messi in marcia. Partita la macchina della comunicazione, attivi i cantieri che dovranno occuparsi dell’allestimento delle attrazioni e gli studi dei tecnici chiamati a fare il lavoro più delicato: immaginare il piano di fruizione in era Covid.

“C’è grande energia e voglia di fare bene. La situazione Covid è la grande incognita ma siamo fiduciosi nella campagna di vaccinazione in atto e consapevoli che nel Lazio la situazione è davvero sotto controllo - spiega Radanich -. Abbiamo riattivato tutte le forze storicamente in campo, sono tutti entusiasti di riprendere l’esperienza del villaggio di Natale. Lo faremo in grande stile e tenendo dentro tutto: dalle attrazioni ai mercatini. L’intenzione è quella di costruire un clima di normalità”.

“Non è Natale se non vieni a Viterbo”. Questo lo slogan scelto per l’edizione 2021. La partenza è in programma per il 27 di novembre: “Tra le vie di uno dei centro storici più belli d’Italia troverai un magico mondo fatto di fate, elfi, renne e incantate atmosfere natalizie”, continua la campagna della comunicazione rivolta alla potenziale platea di interessati. L’ultima edizione quella del 2019, poi il Covid ha spento tutto. Le intenzioni sono delle migliori, con la previsione di realizzare tante attrazioni: la casa di Babbo Natale, la posta dei bambini, la stalla della renna Rudolph, la fabbrica della Befana, il presepe, la giostra vintage, il lago ghiacciato, il ranch dei poni, la mostra sugli animali estinti e tanto spazio dedicato ai mercatini. Fantaworld aveva vinto il bando del Comune di Viterbo nel 2020 per la realizzazione del villaggio natalizio. Banco che prevedeva un affidamento di un anno più un anno.

