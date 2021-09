Viterbo, Consumatori: "Stop recupero crediti in Talete"

Massimiliano Conti 19 settembre 2021 a

I debiti di Talete non si possono scaricare sugli utenti. Ergo: va sospeso immediatamente il programma di recupero crediti avviato dalla società idrica. E’ quanto chiedono tre associazioni dei consumatori viterbesi all’amministratore unico della spa Salvatore Genova, al direttore responsabile dell’Egato 1 (ex Ato) Giancarlo Daniele e al prefetto di Viterbo Giovanni Bruno. L’altolà arriva a pochi giorni dall’annuncio dell’invio, da parte dell’azienda di via Romiti, di circa 40 mila solleciti di pagamento agli utenti morosi. Movimento difesa del cittadino, Confconsumatori e Adicu Aps Nepi ritengono che non sia questo il momento più opportuno, con molte famiglie in difficoltà economica a causa del Covid, per procedere con il recupero forzoso delle bollette insolute.

Le tre associazioni - per bocca dei rispettivi rappresentanti (Marcello Avoledo, Antonio Nobili e Raffaele Costa) - citano la delibera dell’Arera, l’autorità di regolazione dell’energia e delle reti idriche, con la quale sono stabiliti i principi a cui devono attenersi i gestori del servizio come Talete in caso di bollette non pagate. “Esprimiamo preoccupazione - si legge nella lettera - per l'avvio della procedura di recupero crediti per morosità, che non tiene conto dell’impegno di collaborazione sottoscritto con le associazioni, il quale prevede un’adeguata attività informativa atta a salvaguardare le utenze vulnerabili: famiglie in stato di disagio economico e sociale”. Di qui la richiesta di immediata sospensione del programma di recupero crediti “per chiarimenti sulle procedure, individuazione delle situazioni di disagio familiare nonché dei tempi e dei modi di pagamento previsti nel regolamento Remsi emanato da Arera”. Movimento difesa del cittadino, Confconsumatori e Adicu Aps Nepi respingono infine “ogni tentativo di scaricare sugli utenti l’attuale stato di notevole indebitamento della Talete spa”. Un indebitamento, sottolineano Avoledo, Nobili e Costa, “che di fatto ha messo a dura prova tante famiglie (e non solo), a causa dei continui aumenti tariffari stabiliti in questi anni”.

Per la cronaca, gli utenti che non saldano il conto prima si vedranno ridurre e poi sospendere del tutto il flusso idrico nelle proprie abitazioni, come riportato nelle raccomandate che Talete sta inviando ai morosi: “Decorsi 10 giorni senza esito alcuno dal ricevimento della presente, sussistendone i presupposti indicati dalla delibera 311/2019 Arera, si avvierà la costituzione in mora, che comporterà le seguenti procedure: per le utenze domestiche residenti la limitazione della fornitura per un periodo di 25 giorni, garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua, e successivamente la sospensione e/o interruzione del servizio; per tutte le altre tipologie di utenza, il servizio stesso invece sarà direttamente sospeso e/o interrotto”.

