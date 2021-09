Viterbo, ragazzo scomparso chiama la famiglia: "Sto per tornare"

Alessio De Parri 18 settembre 2021 a

Paolo Vacca, il 25 enne di Montalto scomparso nella notte tra il 6 e 7 settembre a Roma, ieri si è messo in contatto con i suoi familiari. “Non preoccupatevi, sto per tornare a casa”, avrebbe detto ai parenti che attendevano sue notizie da dieci giorni. Dopo che la famiglia di Paolo, in ansia per l’improvvisa sparizione del ragazzo, si era rivolta alla trasmissione televisiva Chi l’ha visto? lanciando un appello affinché il giovane si facesse vivo, ecco, come detto, che lo stesso 25enne ha preferito rompere il silenzio degli ultimi giorni e contattare direttamente i familiari.

Secondo quanto si è appreso, Paolo Vacca oggi dovrebbe riabbracciare i suoi cari, a meno che non l’abbia già fatto nel tardo pomeriggio di ieri. Ora che il ragazzo è stato ritrovato, anzi, che si è fatto rintracciare, cadono anche gli ultimi dubbi su quella che non è stata una scomparsa improvvisa, ma un allontanamento volontario per motivi personali. Il ragazzo, che vive insieme ai nonni, lunedì 6 settembre, dopo aver lavorato nelle cucine del ristorante Ippocampo di Montalto Marina, intorno alle 22 era salito su un treno in direzione di Roma per raggiungere alcuni amici che stavano festeggiando un compleanno in un locale del centro della Capitale. L’ultimo contatto con la famiglia Paolo lo aveva avuto un paio di ore dopo, verso la mezzanotte e mezza di martedì 7 settembre, quando aveva inviato un selfie alla zia Monica ed alcune amiche prima che il suo cellulare risultasse staccato, così come è rimasto anche nei dieci giorni successivi.

Secondo quanto dichiarato un paio di giorni fa dal cugino, il giovane montaltese sarebbe stato filmato dalle videocamere di sorveglianza del locale “Coming out”, in via San Giovanni in Laterano, al Colosseo, dove aveva partecipato alla festa, mentre si allontanava a piedi, spontaneamente, senza che nessuno lo costringesse a farlo. Paolo Vacca, come raccontato dalla zia Monica a Federica Sciarelli durante l’appello di mercoledì scorso alla trasmissione di Raitre Chi l’ha visto?, frequenta spesso Roma, dove ha anche diversi amici, fermandosi nella Capitale anche per più di un giorno prima di fare rientro a Montalto.

