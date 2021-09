Viterbo, piazza blindata per il festival. Protestano i residenti

Mattia Ugolini 18 settembre 2021 a

Polemiche tra residenti ed Arci nel quartiere di Pianoscarano. Gli abitanti non hanno per nulla gradito le modalità con cui l’associazione culturale ha gestito piazza della Polveriera, luogo in cui dall’8 all’11 settembre ha avuto luogo la rassegna cinematografica “Limites - Tra Limiti e confini”. “In particolare - ci spiega una residente della zona - ci ha infastiditi il fatto che la piazza sia stata di fatto bloccata per permettere agli organizzatori di realizzare l’iniziativa, in barba a quelle che sono le nostre legittime esigenze. Oltre all’impossibilità di parcheggiare, infatti, rientrare a casa la sera, ovvero durante la proiezione dei film in piazza, è stata un’impresa davvero difficile. Gli addetti alla sicurezza - prosegue la donna che abita nel quartiere di Pianoscarano - non potendo distinguere chi abitava nella via, spesso bloccavano il passaggio. La seconda sera, con mio padre anziano, per poter arrivare al portone di casa siamo stati costretti a dover fare il giro da via dei Giardini. E’ una cosa a dir poco vergognosa”.

Insomma, a qualcuno la rassegna organizzata dall’Arci sembra aver causato più di qualche disagio. Il Comune, nella persona dell’assessore alla Cultura e al Turismo Marco De Carolis, precisa: “L’evento che si è tenuto in piazza della Polveriera faceva parte del cartellone dell’estate viterbese. Noi abbiamo solo dato il contributo come amministrazione comunale, al resto degli adempimenti ci ha pensato direttamente l’Arci. Poi è chiaro - puntualizza ancora l’assessore De Carolis - che il residente debba passare a meno che non ci sia un blocco, come ad esempio un palco, ma questo in genere viene segnalato alla cittadinanza a tempo debito”.

L’Arci, dal canto suo, spiega: “Purtroppo non dipende da noi ma da quelli che sono i regolamenti. Succede così in tutta Italia e non solo a Viterbo”. Dal comitato dell’associazione, tuttavia, ci tengono a far presente che la manifestazione non è stata organizzata da loro. Difatti, nella locandina dell’evento, si legge “a cura di Aucs Studenti e Rete degli Studenti Medi”.

