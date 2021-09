Viterbo, incendio in bosco a Blera. Denunciati due pensionati

16 settembre 2021 a

a

a

I carabinieri della Forestale di Vetralla, intervenuti martedì scorso per l'incendio in un bosco nel comune di Blera, hanno denunciato due pensionati del posto per aver causato il rogo che ha interessato una superficie complessiva di circa 2,55 ettari di terreni incolti e di bosco.

Incendio distrugge le casette di San Giorgio

In particolare, applicando la tecnica della repertazione dell’incendio con l’ausilio di militari appositamente formati, "si è individuata l’area di insorgenza del fuoco mediante il Mef (Metodo delle Evidenze Fisiche) attraverso il quale si è potuto avere indicazioni tecniche utili per risalire al punto d’insorgenza del fuoco e in particolare in coincidenza a cumuli di potature secche di olivo".

Incendio sul Monte Rufeno. Il direttore della Riserva: "Grazie a chi ha spento le fiamme"

"La causa d’innesco dell’incendio è da ascriversi ad attività antropiche, ed in conseguenza avanzare l’ipotesi di incendio colposo".

IN AGGIORNAMENTO

Video su questo argomento Fiamme in strada Bagni. Paura tra i residenti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.