Viterbo il comandante Giuseppe Gatto di Ronciglione trionfa per la sesta volta al Giro aereo di Sicilia

Il comandante ronciglionese Giuseppe Gatto, 80 anni, ha vinto per la sesta volta, in coppia con il navigatore Carmelo Monastra, il Giro internazionale aereo di Sicilia e la gara di velocità.

Il Giro, come ogni anno, prevedeva partenza e arrivo all’aeroporto Boccadifalco di Palermo e sorvolo di parte della Sicilia Occidentale. Viste le sue caratteristiche, i mezzi usati devono rispondere a precisi requisiti imposti dal regolamento. Si tratta di una manifestazione ormai storica, giunta alla 72esima edizione ed entrata nel patrimonio culturale e sportivo di tutta Italia. Giuseppe Gatto è stato quattro volte campione italiano di velocità aerea, grazie a titoli conquistati anche nel 2010 e dal 2015 al 2017, e vincitore di numerose gare nazionali.

Il bimotore Cessna 310/N con il quale partecipa alle gare, per le sue caratteristiche di atterraggio e decollo in piste corte e non preparate, è stato usato per il recupero di personale di volo paracadutatosi nel corso dei combattimenti durante la guerra di Corea. Al comandante Gatto, detto in paese “la scheggia del cielo” e ultimamente soprannominato anche “nonno volante”, recentemente è stata consegnata la medaglia al valore atletico del Coni. Si tratta di uno dei più prestigiosi riconoscimenti per lo sport nazionale. Pilota e istruttore di volo, con alle spalle migliaia di ore di volo in qualità di comandante dell’Alitalia, conserva la sua straordinaria passionaccia aviatoria che gli permette di essere uno dei più validi esponenti dell’aviazione civile italiana. “Ho il volo nel sangue”, confessa e non gli si può dar torto se alla sua età ancora si cimenta nelle gare aeree ufficiali sfidando spesso giovani concorrenti. Nella foto lo vediamo insieme al navigatore Carmelo Monastra.



