Viterbo, rave di Valentano. Il ministro Lamorgese riferisce alla Camera. Diretta tv mercoledì 15 settembre alle 16

Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, riferirà oggi, mercoledì 15 settembre allr 16, alla Camera sul rave di Valentano. A richiederne l’audizione, come si ricorderà, era stato nei giorni scorsi il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli.

E’ sicuro che il ministro difenderà a spada tratta le forze dell’ordine, rigettando le ricostruzioni secondo le quali i partecipanti al rave sarebbero stati “scortati” dalla polizia fino al luogo del raduno. Lo ha anticipato con alcune dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera: “Le forze di polizia - ha detto Lamorgese - hanno operato con grande equilibrio”. “Non credo - ha aggiunto - che si possa far passare nell’opinione pubblica l’idea che le forze di polizia italiane, che godono di una reputazione di alto profilo, abbiano agito in quelle circostanze con arrendevolezza o irrisolutezza”. E ancora: “In questo momento posso solo dire, per rispetto del Parlamento dove mercoledì andrò a riferire con una informativa, che anche in questa occasione le forze di polizia hanno operato con grande equilibrio”.

"Grazie a Fratelli d’Italia l’informativa urgente del ministro Lamorgese alla Camera sul rave party di Ferragosto sarà trasmessa in diretta tv. È doveroso sia che il ministro dell’Interno faccia chiarezza sui fatti avvenuti tra il 14 e il 19 agosto di fronte ai rappresentanti del popolo sia che i cittadini sappiano cosa è accaduto sul lago di Mezzano. I lavori dell’Aula dovrebbero essere sempre accessibili agli italiani attraverso una trasmissione in diretta sulle reti pubbliche. La trasparenza non può mai essere elusa di fronte a fatti così gravi, come quelli registrati nel viterbese. Fare piena luce sulle responsabilità è un obbligo cui il ministro dell’Interno, già noto alle cronache per il fallimento nel contrasto all’immigrazione clandestina, non può sfuggire", Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

