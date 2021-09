Viterbo, distrugge 12 auto parcheggiate prendendole a calci e pugni. Follia a Civita Castellana, denunciato un pakistano

14 settembre 2021 a

Notte di follia a Civita Castellana coi proprietari di 12 auto che hanno trovato le loro auto danneggiate. A prenderle a calci e pugni un pakistano che, in uno scatto d'ira incomprensibile, si è accanito contro i mezzi parcheggiati. I carabinieri della Stazione di Civita Castellana unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia giunto di rinforzo, hanno fermato e denunciato per danneggiamento un cittadino di origini pakistane, che stava rovinando delle autovetture parcheggiate in via della Repubblica, prendendole a calci e pugni con violenza tale da danneggiarle. Un cittadino infatti poco prima aveva avvisato la Centrale Operativa della Compagnia di Civita Castellana che un individuo di origini straniere stava danneggiando accanendosi contro 12 auto in sosta in quella via, immediatamente la Centrale ha inviato la pattuglia della Stazione che con l'ausilio del Nucleo operativo radiomobile hanno bloccato e portato in caserma il soggetto per poi denunciarlo per danneggiamento.

