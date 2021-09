Viterbo, droga nelle mutande. Arrestato un carpentiere di 53 anni a San Martino al Cimino

13 settembre 2021 a

Viterbo, droga nelle mutande: arrestato un cinquantenne. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo hanno arrestato in flagranza di reato un carpentiere di 53 anni, residente nel centro abitato di San Martino Al Cimino. L’uomo è stato fermato di pomeriggio alla guida della sua autovettura nell’ambito di un servizio antidroga appositamente predisposto dai carabinieri. All’esito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di circa cinque grammi di cocaina che occultava negli indumenti intimi. La perquisizione di una delle abitazioni nella sua disponibilità permetteva di rinvenire una dose di sostanza stupefacente di tipo hashish. Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, è stato ristretto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

