Viterbo, incidente a Civita Castellana. Auto fuori strada a Sassacci: feriti quattro ventenni

Incidente intorno alla mezzanotte di sabato 11 settembre a Sassacci, lungo la Flaminia, nel territorio di Civita Castellana. Per cause che sono ancora da accertare un'auto è uscita fuori strada dopo aver sbandato, cappottandosi. A bordo quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, tra i 18 e i 20 anni. Viaggiavano verso Gallese e l'auto è finita, capovolta, nel mezzo della vegetazione a bordo strada. Pesantemente danneggiata.

I ragazzi sono rimasti tutti feriti. Sul posto i sanitari del 118 con un'automedica e tre ambulanze che hanno assistito i giovani feriti. Una delle ragazze è rimasta incastrata tra le lamiere e per tirarla fuori dall'abitacolo dell'auto c'è stato bisogno dei vigili del fuoco. Sono intervenuti quelli del distaccamento di Civita Castellana. I carabinieri, presenti nel luogo dell'incidente, hanno gestito la viabilità e raccolto i rilievi per stabilire la dinamica.

I quattro ragazzi sono stati trasportati in ospedale. Al momento dell'intervento erano tutti vigili e coscienti, seppur feriti e seriamente contusi. Nell'incidente non sembrano coinvolte altre vetture. Resta da capire come e perché l'auto ha sbandato. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

