Marco Mengoni premiato all'Arena di Verona. "Che emozione"

11 settembre 2021 a

a

a

L’Arena di Verona, giovedì sera, ha accolto Marco Mengoni sul palco degli I Seat Music Awards 2021. L’artista ha soltanto accennato qualche brano del suo repertorio, che in soli 12 anni ha ricevuto il riconoscimento di 58 dischi di platino. A Verona, giovedì sera, Carlo Conti e Vanessa Incontrada gli hanno conferito un premio speciale per questo ed uno per il grande successo estivo “Ma stasera”.

Marco ha accennato L'essenziale, Ti ho voluto bene veramente, Hola, Ma stasera. “Sono felice per aver cantato di nuovo davanti al pubblico. L’emozione che si prova è indescrivibile” ha dichiarato l’artista, annunciando gli appuntamenti del 2022 a San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma. Applausi e commozione tra parenti e amici.





"È solo un numero, ma anche il ricordo di questi anni. Sono mani, occhi ed orecchie che ascoltano. Quanto ci siamo divertiti…e quanto ci divertiremo? Grazie Verona, grazie", ha scritto il cantautore di Ronciglione su Instagram. "Finalmente ci riabbracciamo. Con @purple_disco_machine all’Arena di Verona. Stasera non servono ma. Solo esserci!"

Marco Mengoni, uscito il videoclip di Ma Stasera. C'è anche un ballerino di Amici 20 | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.