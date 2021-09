Viterbo, eventi per pochi a Civita Castellana. Coletta: "Sono un segnale di ripartenza”

Alfredo Parroccini 12 settembre 2021 a

Civita Castellana, sull’organizzazione delle festività patronali in onore dei Santi Marciano e Giovanni sono scoppiate aspre polemiche. L’assessore Simonetta Coletta, volendo fare chiarezza sull’argomento che riguarda l’intera città, dichiara: “Non mi sono mai tirata indietro di fronte alle criticità e non sarà questo il caso. Intendo perciò, diversamente dalle notizie che arrivano a senso unico e senza contraddittorio, dare alcune precisazioni rispetto alle quali mi riconosco la proposta delle modalità di svolgimento delle feste patronali”.

“Il desiderio di tornare alla normalità è fortissimo in tutta Italia e Civita Castellana non fa eccezione - spiega -. Ho pensato perciò, includendo nel programma dei festeggiamenti due artisti importanti come Arisa e Tancredi, di dare simbolicamente l’idea di poter cominciare a pensare a una vita finalmente indirizzata verso un percorso di ritorno alla normalità. É vero, c’è un costo da sostenere come d’altronde per tutti gli artisti, anche se più contenuti rispetto agli anni passati. I posti per il concerto sono limitati, ma sono un numero di 500 e non di 200 come è stato scritto. Inoltre i link di prenotazioni è una prassi che vige in quasi tutta Italia. Invito i cittadini a prenotare gli ultimi posti”.

“Gli eventi non si riducono a questa unica manifestazione - aggiunge Coletta -, ma a tanti altri momenti degni di nota.Va da sé che il concerto tanto contestato non può essere usato strumentalmente per colpire questa Amministrazione né la mia persona. Un'a’Amministrazione comunale che si sta impegnando per essere vicina ai civitonici, per regalare, anche attraverso la musica, il teatro e l’arte, l’idea di una ripartenza di cui tutti abbiamo bisogno. Voglio inoltre comunicare a tutti i cittadini la mia assoluta buona fede, quella del sindaco Giampieri e di tutta l’Amministrazione comunale nel proporre il calendario delle feste la cui organizzazione, per via della pandemia, è stata particolarmente complicata, ma contrassegnata dalla ferma volontà di vedere realizzati gli eventi programmati proprio per rispetto e devozione ai nostri santi patroni. Colgo l’occasione - conclude l’assessore Simonetta Coletta -, per ringraziare tutte le associazioni del nostro territorio verso le quali nutro grande stima. Auguro a tutti di trascorrere questi momenti con entusiasmo e serenità, invitando alla prudenza e al rispetto delle regole, ma nel contempo, invito ad essere uniti e positivi, perché soltanto così possiamo far rinascere la nostra Civita Castellana”.

