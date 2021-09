Viterbo, guardie zoofile. al via la formazione dei volontari

B. M. 12 settembre 2021 a

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) della provincia di Viterbo. I corsi si terranno online e saranno preceduti da incontri di presentazione che illustreranno il corso, la figura e il ruolo delle guardie. I corsi sono gratuiti e inizieranno il prossimo 4 ottobre. Le preiscrizioni sono già aperte e termineranno il 25 settembre. E’ richiesta unicamente l’iscrizione all’Oipa come socio benemerito (100 euro).

“Le guardie zoofile volontarie Oipa rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, agenti di polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria - spiega Massimo Pradella, coordinatore nazionale delle guardie eco-zoofile Oipa -. Le loro mansioni comprendono la prevenzione e repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico locale”. Quella della guardia eco-zoofila è una figura prevista dall’ordinamento riguardante la vigilanza zoofila e da altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d’affezione. La nomina a guardia particolare giurata Oipa è conferita dal Prefetto con decreto. Il corso di formazione organizzato dall’Oipa è rivolto a tutte le persone maggiorenni fortemente motivate e amanti degli animali, serie e disponibili, che condividano gli scopi dell’associazione. I candidati devono essere in possesso almeno della licenza media inferiore e non devono avere condanne penali o carichi pendenti. Per maggiori informazioni su come partecipare ai corsi rivolgersi a Giuliana Rodegher, telefono 334 6210290, email [email protected]

Nate nel 2002 con il primo nucleo attivo a Milano e provincia, le guardie eco-zoofile Oipa sono presenti in 17 regioni con 62 nuclei provinciali attivi e sono diventate un punto di riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti degli animali. L’Organizzazione internazionale protezione animali è stata fondata nel 1981, ed è nota a livello mondiale come la prima confederazione internazionale di associazioni animaliste e protezioniste.

