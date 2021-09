Viterbo, bollette dell'acqua non pagate. Talete invia 40 mila solleciti per morosità

Massimiliano Conti 12 settembre 2021 a

Si aggira intorno ai 40 mila il numero totale dei solleciti di pagamento che Talete sta inviando in questi giorni agli utenti morosi. L’amministratore unico Salvatore Genova spera così di recuperare almeno una parte della montagna di evasione (oltre 20 milioni) che finora ha gravato sui bilanci della società idrica. “Talete spa, in maniera coerente con la campagna di contrasto alla morosità in corso da mesi, attivata nel rispetto di chi osserva le regole pagando costantemente le bollette - si legge in una nota - ha cominciato a inviare agli utenti inadempienti gli avvisi bonari per la mancata corresponsione delle fatture emesse. Fermo restando che è possibile concordare la rateizzazione dell’insoluto, Talete spa conferma che sono state attivate le funzionalità della piattaforma PagoPA, sistema unico di pagamento, utilizzabile anche da smartphone al fine di favorire imprese e cittadini nel pagamento delle fatture ricevute per il servizio idrico integrato. Per effettuare i pagamenti con questa modalità sarà sufficiente registrarsi nella sezione ‘sportello online’ presente nel sito www.taletespa.eu”. Verificate le fatture, l’utente potrà procedere al saldo delle stesse, fino a un massimo di cinque alla volta, utilizzando i più comuni sistemi di pagamento elettronici. L’azienda è a disposizione tramite un “contact center”, una casella di posta elettronica dedicata, e per appuntamento negli uffici, “sempre in osservanza delle regole imposte dalla pandemia in atto”.

Fin qui la nota dell’azienda. Per la maggior parte i destinatari delle cartelle sono utenti comuni, famiglie, bar, ristoranti, piccole attività produttive o commerciali. Non è dato sapere se tra i 40 mila ci siano anche i cosiddetti evasori eccellenti - enti pubblici, caserme e quant’altro - i cui debiti nei confronti della spa toccano in alcuni casi cifre vertiginose (anche oltre mezzo milione per una sola utenza) e la cui identità viene custodita gelosamente negli uffici di via Mariano Romiti. Sia Genova che il suo predecessore, Andrea Bossola, hanno sempre assicurato che il recupero di questi maxi crediti era stato avviato se non concluso ma, fatto salvo il diritto alla privacy, sarebbe ora forse di una vera e propria operazione trasparenza, tanto per non alimentare i sospetti che possano esistere, tra gli utenti del servizio idrico, figli e figliastri. Così come sarà interessante sapere, al termine di questa operazione, quanti saranno i figliol prodighi, quelli cioè che avranno saldato il conto.

Il comitato “Non ce la beviamo”, per bocca di Paola Celletti, pur non mettendo in discussione il diritto di Talete a recuperare l’evasione, auspica che vi sia la necessaria sensibilità nei confronti delle fasce deboli, in particolare di quelle famiglie che, anche a causa dell’emergenza Covid, si trovano in difficoltà economica. “Una sensibilità che durante il periodo del lockdown è invece mancata”, sottolinea Celletti, che richiama l’azienda idrica anche a una più puntuale lettura dei contatori. “La carta dei servizi, in cui è scritto che la lettura deve essere fatta almeno due volte l’anno, viene spesso disattesa. E alcuni utenti segnalano anche che le autoletture inviate tramite posta ordinaria non vengono prese in considerazione: di conseguenza i conguagli diventano spesso esorbitanti”.

Il distacco del contatore resta comunque l’extrema ratio, come si legge sulle raccomandate che stanno arrivano nelle case dei morosi: “Decorsi 10 giorni senza esito alcuno dal ricevimento della presente, sussistendone i presupposti indicati dalla delibera 311/2019 Arera, si avvierà la procedura di costituzione in mora, che comporterà le seguenti procedure: per le utenze domestiche residenti la limitazione della fornitura per un periodo di 25 giorni, garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua, e successivamente la sospensione e/o interruzione del servizio; per tutte le altre tipologie di utenza, il servizio stesso invece sarà direttamente sospeso e/o interrotto”.

