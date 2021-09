Viterbo, Covid. Motorizzazione chiusa, silenzio sulla riapertura

Beatrice Masci 12 settembre 2021 a

a

a

“Vi faremo sapere”: questo si sono sentiti dire gli esaminandi rispediti a casa dalla Motorizzazione civile dopo la scoperta di un positivo tra gli impiegati. Erano tutti lì per l’esame, giunti da ogni parte della provincia e alcuni avevano anche chiesto il permesso al lavoro. Ma sono stati rispediti a casa senza informazioni chiare su quando potersi ripresentare per sostenere l’esame. “Vi faremo sapere”: più di questa generica promessa non hanno ottenuto.

Motorizzazione civile chiusa per Covid Esaminandi spediti a casa, stop alle prove

In molti hanno provato, già il pomeriggio di venerdì 10 settembre e poi ancora ieri mattina, a cercare di saperne di più telefonando alla sede. Il problema, però, è che la direzione non è più a Viterbo, ma tutto è accentrato a Roma, per cui, l’unico contatto possibile, è telefonico e con l’Ufficio per le relazioni con il pubblico. E di sabato mattina nulla da fare. Decine di persone restano dunque in attesa di essere contattate per poter sostenere quel benedetto esame per la patente di guida. Il problema è che con la riforma gli uffici periferici della Motorizzazione civile non prevedono più un responsabile in sede, ma solo impiegati. Tutte le decisioni e le informazioni arrivano dalla sede centrale di Roma. Un problema non da poco, e non solo per gli aspiranti conducenti, ma per tutti coloro che si vedono costretti a dover interagire con la Motorizzazione civile per le questioni inerenti l’auto.

Coronavirus, 20 nuovi casi e 18 guariti nelle ultime 24 ore

E la sede di Roma nord coordina gli uffici periferici di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. Quello che si sa per certo è che, dopo la scoperta di un positivo tra il personale, comunicato agli esaminandi la mattina di venerdì, i locali dovranno essere sanificati. Resta il problema dell’isolamento delle persone che, all’interno dell’ufficio, hanno avuto contatti con il positivo. Non è escluso, perciò, che la chiusura si protragga per diversi giorni, in attesa delle fine del periodo di isolamento. “Tutte supposizioni - commenta uno dei presenti venerdì mattina in sede - a noi hanno solo detto che ci faranno sapere. Troppo poco”.

Tutti sul camion per cantare l'addio al celibato. Multati in 23

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.