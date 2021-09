Viterbo, centri anziani chiusi. L'assessore Antonella Sberna: "Decisione dei responsabili"

Mattia Ugolini 11 settembre 2021 a

Frontini chiama, Sberna risponde. La leader di Viterbo 2020, giovedì aveva chiesto una risposta dell’assessore in merito alla chiusura dei centri anziani. Risposta che non ha tardato ad arrivare. “Il tema è complesso e delicato - spiega Sberna -. A seguito della pandemia i centri sono stati chiusi per decreto, dal momento in cui le normative hanno concesso aperture parziali abbiamo riunito i presidenti dei vari centri, con cui siamo in contatto, per creare una serie di servizi. L’assessorato - continua - si è attivato per intervenire nei casi di difficoltà, il sollievo domiciliare ne è una prova tangibile”. Ma è dunque il Comune a voler tenere i centri chiusi? A rispondere è sempre l’assessore: “Assolutamente no. Con i presidenti dei centri abbiamo tenuto diversi incontri. L’ultimo a luglio, al termine del quale è stato deciso, insieme, di tenerli chiusi. Il prossimo tavolo è programmato per il prossimo lunedì. L’onere e l’onore di condurre il servizio spetta al Comune, ma va fatto in condivisione. Abbiamo dovuto valutare diversi fattori, il nostro obiettivo è la riapertura in sicurezza. La tutela degli anziani rimane la nostra priorità, a maggior ragione in questo momento”.

Sberna poi lancia una frecciatina a Frontini, che aveva parlato del bando regionale: “Questo bando - precisa - esiste dal 2018. I centri fanno progetti e, per tramite, il Comune li presenta alla Regione. Quest’anno, come nei precedenti due, ci faremo promotori dell’oggetto dell’avviso. Ci sono fondi anche per la messa in sicurezza, mi sembra una cosa auspicabile anche per dare continuità all’amministrazione. Non c’è nessun allarme”. Tuttavia, Frontini aveva anche sollecitato l’assessorato a velocizzare il passaggio dei centri ad Associazioni di promozione sociale, requisito resosi necessario per poter partecipare al bando regionale. Dalla Pisana, infatti, l’assessore Troncarelli ha imposto una riforma dei regolamenti dei centri anziani, che però a Viterbo sono emanazione diretta del Comune.

Troncarelli chiede a Palazzo dei Priori di trasformare ogni centro in una Aps con un proprio statuto, un proprio bilancio e di convenzionarli. Così facendo, i centri diverrebbero autonomi. Ma, facendo un rapido sondaggio tra le varie strutture si capisce che non tutti sono favorevoli a questa trasformazione: alcuni rifiutano per storicità, altri per costituzione. Altri, invece, hanno già aderito o aderirebbero. Il Comune perciò si ritrova tra l’incudine e il martello: se si chiudono i centri si chiude un servizio. Su questo Sberna è realistica: “Non possiamo costringerli tutti. E’ facile strumentalizzare questa situazione. Lunedì cercheremo di venire al dunque ed andremo avanti in commissione e in Consiglio. Auspico ampia condivisione. Il cambiamento durerà anni, bisogna conciliare la normativa con la nostra realtà”.

