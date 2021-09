Viterbo, Pier Paolo Pasolini. La torre di Chia riapre al pubblico domenica 12 settembre

10 settembre 2021 a

a

a

Soriano nel Cimino, sulle tracce di uno dei più importanti registi e scrittori del Novecento italiano: tornano le visite guidate alla Torre di Pier Paolo Pasolini. L’appuntamento è per domenica 12 settembre alle 9.30, per la riapertura di uno dei luoghi più amati dal poeta. Pasolini si innamorò della Torre di Chia nella primavera del 1964, girando le scene del Battesimo del film Il Vangelo secondo Matteo, presso le “Cascatelle” di Fosso Castello, che scorre li vicino.

Sono passati 45 anni dalla morte di Pasolini. Gli ultimi anni nella torre di Chia

Nel 1970 riuscì ad acquistarla e vi costruì la sua abitazione a ridosso dei ruderi del Castello di Colle Casale adiacenti la Torre, realizzando un capolavoro di integrazione nel paesaggio, una casa di pietra e vetro mimetizzata fra le rocce e il verde della natura circostante. Un luogo silenzioso, magico e perfetto per trovare la giusta ispirazione. La Torre di Chia, e il suo bellissimo territorio circostante, sono un luogo perfetto in cui ricercare un ritorno ad uno stato di natura incontaminato, dove poter trovare la condizione ideale per lavorare, da dove poter esprimere, con la forza rigenerante di una "solitudine scelta come un bene", la condanna allo "sgretolamento" della civiltà e al nuovo potere del consumismo.

Basta chiacchiere sulla torre di Pasolini. Ora Franceschini metta i quattrini

Così Pasolini, negli ultimi anni della sua vita, vi lavorò al romanzo rimasto incompiuto, Petrolio e a molte delle sue Lettere luterane. Per accedere è necessario green pass e prenotazione al 349 877 45 48 o via mail a: [email protected]

Torre Pasolini, Zingaretti chiama il ministero per i beni e le attività culturali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.