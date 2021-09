Viterbo, elezioni comunali a Orte: Dino Primieri presenta la squadra al Dopolavoro

Sergio Nasetti 10 settembre 2021 a

Terminate le “fatiche” per la composizione e la consegna delle liste avvenute sabato scorso, entra nel vivo la campagna elettorale a Orte. Questo pomeriggio, venerdì 10 settembre, alle ore 17 presso l’arena del dopolavoro ferroviario di Orte Scalo, verrà presentata pubblicamente ai cittadini la lista “UniAmo Orte”, con la volontà di coinvolgerli in un cambiamento culturale e prospettico. Le intenzioni con le quali il gruppo e il candidato alla carica di sindaco Dino Primieri si presenteranno agli elettori, ha alla base un progetto che nasce da un lungo percorso fatto di idee, proposte e comunione d’intenti nato tra i banchi dell’opposizione alla ex maggioranza collassata su se stessa e terminata con la sfiducia . A fondamento del progetto: ascolto delle esigenze della cittadinanza, valorizzazione del territorio, concretezza nell’agire, proposizione di progetti a lungo termine e studio di efficaci mezzi di risoluzione dei problemi più stringenti. I candidati consiglieri a sostegno della candidatura a sindaco di Primieri sono: Fabio Angeli, Tiziana Barbierato, Loredana Bobboni, Antonella Claudiani, Ida Maria Stella Fuselli, Filippo Gianfermo, Walter Liberti, Alessandra Marzoli, Sergio Peciarolo, Francesco Picciaia, Luca Proietti, Roberta Savoia.

La lista “Si Può”, con candidato sindaco Massimo Dionisi invece si era presentata anticipatamente agli elettori venerdì scorso e in questi giorni ha iniziato un contatto diretto con i cittadini iniziando dalle attività commerciali per ascoltare ancora una volta il loro punto di vista. La lista “Orizzonte Comune” sta definendo il calendario dei prossimi incontri con gli elettori per illustrare il programma elettorale. La sede del gruppo in corso Garibaldi 130d è aperta comunque ogni giorno dalle 18 alle 20 come punto di ritrovo e riferimento per i cittadini vicini al candidato sindaco Angelo Giuliani.

Intanto, attraverso i social Orizzonte Comune rivendica l’ottenimento del finanziamento per l’adeguamento antisismico dell’edificio della scuola media statale “Antonio Deci” che è risultata tra le opere pubbliche ammesse a beneficiare di un contributo, di 1.925.635 euro da parte del Ministero dell’Interno. “L'Amministrazione Giuliani – scrivono i rappresentanti della lista Orizzonde Comune - si è battuta molto durante il suo mandato e la scuola era stata immediatamente inserita in graduatoria, ma solo oggi finalmente possiamo disporre delle somme per l'esecuzione dei lavori”. Infine, anche la lista “Noi con Orte Futura” sta completando i dettagli del programma elettorale e degli incontri con il candidato sindaco Giuseppe Fraticelli.

