Viterbo, la cavallerizza Agnese Palombi di Vetralla selezionata per i campionati europei

Saranno disputati da oggi, 10 settembre, a domenica in Francia i campionati europei di Monta da Lavoro 2021, Junior e Senior. Il 27 agosto si sono infatti svolte presso il centro ippico Boccadarno, a Marina di Pisa, le verifiche dei binomi da selezionare per la partecipazione. E tra i partecipanti, che hanno superato la prova, anche una giovanissima vetrallese, di appena 20 anni: Agnese Palombi. La ragazza che ha montato un cavallo di nome Ilenia ha messo in atto tutte le sue capacità e le numerose competenze acquisite in anni di esperienza. Una bravura che le è valsa appunto la partecipazione al campionato europea in Francia.

“La commissione tecnica federale, - si legge in una nota ufficiale - convocata dal commissario tecnico Luca De Rosa e dal responsabile tecnico nazinale Mdl, Aldo Capovilla, costituita dal veterinario Graziano Ippedico, dai giudici Mdlt, Sergio Camaleonti, Maurizio Stendardi e Giulio Piombo, a seguito delle prove di addestramento , come da riprese internazionali F:I:T:E:, di attitudine, della verifica dei requisiti e della valutazione dei curricula sportivi dei cavalieri, ha selezionato, per la partecipazione ai campionati europei di Monta da lavoro tradizionale 2021, in rappresentanza dell'Italia, per la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec - Ante, 6 cavaleri senior e 6 junior, tra cui appunto la bellissima cavallerizza ventenne di Vetralla: Agnese Palombi".

Il paese si conferma così, per l'ennesima volta, un proliferare di piccoli campioni sportivi ma anche di adulti. Un motivo in più, dicono in molti, per guardare allo sport con interesse, non solo il calcio, ma anche tutte le altre discipline, che nella città stanno raccogliento sempre più proseliti e appassionati fino ad arrivare a lodevoli risultati anche a livello Europeo. Forza Agnese, I tuoi concittadini tifano per te.

