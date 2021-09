Viterbo, "sindaco ripari i centri anziani". L'appello di Chiara Frontini

Mattia Ugolini 10 settembre 2021 a

Viterbo, sta per finire l’estate, ma non la lunga campagna elettorale di Chiara Frontini. Viterbo 2020, movimento civico di cui lei è la protagonista, rimasto estraneo alle imminenti amministrative nei comuni della Tuscia chiamati al voto, si concentra solo ed esclusivamente sulla Città dei Papi. Ieri mattina, all’ora di pranzo, Frontini ed i suoi hanno dato appuntamento alla stampa davanti al Monumento dei Caduti al Sacrario per sollecitare l’amministrazione comunale a riaprire i centri per anziani. Infatti, per onor di cronaca, i suddetti centri in gran parte dello Stivale hanno riaperto i battenti. A Viterbo, invece, no.

E pensare che i cosiddetti “centri sociali polivalenti” sul territorio della città di Viterbo sono 10, per un totale di ben 5 mila iscritti. Sulla carta, come spiegato da Cinzia Burla, membro del gruppo Politiche Sociali di Viterbo 2020, la gestione di questi locali è in mano al Comune, che però non ha ancora mosso alcun passo per far riprendere regolarmente le attività. “È inaccettabile - affermano Chiara Frontini e Patrizia Notaristefano, che questa amministrazione ci abbia abituati ad arrivare sempre dopo, anche a scadenze prorogate, e che non si riesca mai a lavorare anticipando i tempi. Gli anziani - proseguono le consigliere - attendono sulle panchine della città e ci chiedono di riaprire i centri polivalenti”. Ma i costi relativi a questi centri, come detto, gravano sulle spalle di Palazzo dei Priori. Un problema, questo, che secondo Frontini e Notaristefano potrebbe risolversi grazie all’intervento della Regione.

“L’assessorato - spiega la Notaristefano - tramite una delibera ha stanziato fondi per 3 milioni e mezzo, di cui il 50% spendibile nell’acquisto di strumentazioni e per fronteggiare le spese di ordinaria manutenzione. C’è tempo fino al 30 settembre per modificare i regolamenti e sfruttare questa occasione”. “Ad oggi - rincara Frontini - Viterbo è senza un centro anziani, e questo causa notevole pregiudizio nella categoria più fragile della popolazione. Arena e l’assessore Antonella Sberna devono dare al più presto indicazioni chiare e concedere il nullaosta, magari fornendo un vademecum sulle linee guida e le indicazioni da seguire”. Insomma, l’amministrazione incassa l’ennesima critica da parte dei civici frontiniani. Per loro, la campagna elettorale è appena iniziata.

