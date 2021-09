Viterbo, deposito scorie nucleari. I comitati si uniscono

Daniela Venanzi 10 settembre 2021 a

A pensare a Viterbo ti viene in mente la Tuscia, il buon cibo, la storia, i borghi medievali, i boschi, i prodotti locali, la cultura, i noccioleti, gli uliveti, gli etruschi e i laghi. Certo non ti viene in mente che su questo stesso territorio ci possano essere scorie radioattive. Un ossimoro inaccettabile. L'intento della Sogin invece pare essere proprio questo, la società di Stato, responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi, avrebbe individuato, espressamente indicata nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad accogliere il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi 67 zone in tutta Italia, di cui 22 e quindi ben un terzo proprio nel territorio della città dei Papi.

Un’assurdita che non è andata giù a nessuno dei siti coinvolti, e così lancia in resta si è costituito il coordinamento dei comitati e delle associazioni della provincia di Viterbo in vista dell'apertura del Seminario nazionale indetto proprio da Sogin per discutere di questa eventualità. “Da una analisi scientifica e con documentazioni specifiche a cui hanno collaborato medici, specialisti e tecnici - spiega Rodolfo Ridolfi, il responsabile del coordinamento - sono state estrapolate ben 30 osservazioni che porteremo all’attenzione della società. Sono osservazioni serie, oggettive e inconfutabili. Su questo baseremo la nostra battaglia. Sul perché la nostra dovrà essere una città abolità dall’elenco dei papabili”.

Uscendo dai tecnicismi o dalle evidenze, difficili da spiegare ai non addetti ai lavori, quali sono i principali motivi di obiezione affinché Viterbo sia esclusa?

“E' presto detto: partiamo ad esempio dal presupposto principale che l'impatto sulla salute sarebbe devastante, Viterbo ha una percentuale di incidenza tumori più alta della media nazionale, abbiamo la presenza dell'arsenico nell'acqua, il radon, sarebbe impossibile, dopo un simile provvedimento, potenziare la vocazione turistica e agricola del nostro territorio. Chi consumerebbe per esempio i nostri formaggi o il nostro olio? Chi verrebbe in uno dei posti più belli e suggestivi d'Italia sapendo delle scorie radioattive? il nostro è un no deciso e faremo di tutto per evitare questo scempio".

Altre motivazioni?

“Lei pensi a Corchiano, dove sarebbero state individuate ben 3 zone, in prossimità ci sono uliveti e noccioleti, che fine farebbero? inoltre le abitazioni sono ad un chilometro di distanza dal luogo individuato. Proprio un bel posto per mettere eventuali scorie. C'è anche un fatto non marginale che non è stato considerato. Immaginate un camion di 40 metri pesante duemila quintali con un carico così pericoloso passeggiare per le nostre strade. Il nostro è un territorio che non è stato pensato per questi mezzi, le strade sono panoramiche, di campagna, strette, completamente inadeguate. Forse Sogin tutte queste caratteristiche non le ha analizzate ed è quello che vogliamo farle notare noi, un gruppo compatto, insieme a tutte le associazioni e comuni coinvolti - continua a spiegare il responsabile del coordinamento - sto parlando del comitato Montalto Futura, Maremma Viva, Tuscia Verde, il comitato per la salvaguardia del territorio di Corchiano e della Tuscia, l'associazione italiana Cultura e sport-sezione della Provincia di Viterbo, l'Ordine militare di Malta e la Proloco di Gallese che hanno manifestato il loro interesse per iniziative concordate. La battaglia è appena cominciata e tutti noi vogliamo vincere la guerra; Viterbo non merita questa fine. Sono il turismo, l'arte e l'agricoltura il nostro futuro, non le scorie radioattive”.

