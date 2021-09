Morgan in concerto a Sutri sabato 11 settembre. Sgarbi: "E' il Caravaggio moderno" | Video

09 settembre 2021 a

In programma l'11 settembre alle ore 19.30 la musica e le canzoni di Morgan, sul palco dell'Anfiteatro di Sutri. nell'ambito del progetto Armonia un format creato da Slow Music, che mescola la cultura e le arti con la natura, il turismo e il rispetto dell’ambiente.Eventi con un minimo impatto ambientale, plastic free, economicamente sostenibili, rispettosi delle risorse a disposizione e del territorio dove si svolgono, per un pubblico attento e curioso, con attenzione e spazio a tutte le arti. Dopo aver lavorato per circa tre anni sul progetto, abbiamo pensato di declinarlo anche in spazi cittadini (al chiuso e all’aperto), nei parchi, con proposte di qualità che riportino la gente a frequentare questi luoghi.

L'obiettivo è quello di ritornare all’essenzialità: nei concerti all’Anfiteatro di Sutri l’artista è da solo sul palco, al tramonto uno, due strumenti al massimo, preferibilmente acustici, e le sue canzoni. Nessuna sovrastruttura, con l’impiego della tecnologia indispensabile per la diffusione del suono, per le luci, nel totale rispetto del luogo, antichissimo, dell’ambiente naturale e del pubblico. Elettricità: giusto quel che serve. La qualità: ottima, perché Slow Music sin dalla costituzione è stata sempre attenta alla qualità, artistica e sonora, presentando in tutti gli spettacoli che ha organizzato, in ambienti meravigliosi e naturali, lo stretto necessario.

"Sutri è diventata una capitale", ha detto il sindaco Vittorio Sgarbi in un video pubblicato su Facebook. "Un luogo dove avvengono cose di interesse generale. Allora abbiamo pensato di portare due artisti all'anfiteatro che è uno dei luoghi più belli del mondo: Nicolò Fabi il 12 settembre e Morgan, vero Caravaggio dell'arte dei nostri tempi. Sarò quella sera alle 19,30 all'antiteatro l'11 di settembre. Morgan con l'intelligenza e la simpatia che lo contraddistingue ci racconterà tante cose. Vi aspetto, è il giorno che ricorda una tragedia m è il giorno nel quale la nostra anima riprenderà a volare".

