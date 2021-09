Viterbo, marijuana coltivata nellle campagne di Ischia di Castro. Sequestrate le piantine, denunciato un uomo

09 settembre 2021 a

I carabinieri della stazione di Ischia di Castro in collaborazione con i militari della stazione di Farnese, dopo un monitoraggio informativo sviluppato a seguito di una notizia che indicava un soggetto del luogo come coltivatore di piante di marijuana: in una zona di campagna intorno al paese hanno individuato sia il luogo che il soggetto dopo un mirato servizio di osservazione, e sono intervenuti in un terreno agricolo di proprietà di un uomo già conosciuto dalle forze dell'ordine dove hanno trovato sei piante di marijuana in piena coltivazione; le piante sono state estirpate e sequestrate ed il soggetto è stato denunciato dopo essere stato perquisito e gli è stato trovato anche un pugnale con lama oltre 25 centimetri

