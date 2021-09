Viterbo, Italia-Brasile al Mundial '82. Il racconto diventa un libro: presentazione a Vetralla

A. S. 09 settembre 2021 a

a

a

Vetralla, la casa editrice Davide Ghaleb, in collaborazione con la cooperativa di Comunità Meraviglia presenta domani, venerdì 10 settembre, “Italia-Brasile e le altre – Pasticcio calcistico-letterario intorno a Italia-Brasile 3-2 (5 luglio 1982)”, un libro di Massimiliano Morelli, Antonello Ricci e Alessandro Tozzi. Appuntamento alle ore 18, nel giardino di palazzo Paolocci in via Roma, 41. L’evento culturale si svolgerà nel pieno rispetto dell’attuale normativa anti-Covid.

Cabrini, i figli Martina ed Eduardo dalla prima moglie Consuelo Benzi: ora l'amore con Marta Sannito

Nel ricordo di Paolo-Pablito Rossi, tornano di nuovo in campo i “Maritozzi”, triade di amici che dal 2012 porta in scena reading teatrali legati allo sport e al mondo che fu. Stavolta i tre (l’avvocato Alessandro Tozzi, il prof-narratore Antonello Ricci e il giornalista Massimiliano Morelli) replicano “Italia-Brasile e le altre”. L’evento, come detto, si terrà nella suggestiva cornice del giardino di palazzo Paolocci (sede della casa editrice Davode Ghaleb). Condurrà Diana Ghaleb. Nel luglio di quest’anno, Ghaleb Editore ha finalmente pubblicato il libro-copione del reading maritozziano. Il volume “Italia-Brasile e le altre” nasce da tre menti “degenerate”, decise a portare sul palco un'impresa sportiva conosciuta a menadito da intere generazioni d’italiani. Epos calcistico ma non solo.

Paolo Rossi, i campioni del Mondiale 1982 tutti a cena insieme a Poggio Cennina

Il libro è in vendita a 12 euro e propone 128 pagine da leggere tutte d’un fiato per un amarcord senza eguali. Appuntamento quindi con un reading consacrato alla sfida pallonara più amata dal popolo di santi e navigatori, insomma, una presentazione davvero da non perdere e non solo per gli amanti del calcio.

Marco Tardelli, l'amore con Myrta Merlino nato grazie all'ex moglie Stella Pende

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.