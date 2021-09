Viterbo, Fabio Galadini: “Anche i più giovani conquistati dal CivitaFestival”

Alfredo Parroccini 09 settembre 2021 a

Si è conclusa la 33esima edizione del CivitaFestival, il più importante evento estivo della città. Il direttore artistico Fabio Galadini, a conclusione delle serate, tira le somme di questa rilevante manifestazione culturale. “Il CivitaFestival si è svolto regolarmente come programmato - afferma -. Voglio sottolineare che questa edizione 2021 ha registrato ben tre sold out con la Lectura Dantis di Alessandro Haber; Conversa, il concerto di Tosca che ha conversato con Ernesto Assante e il Requiem di Mozart in Cattedrale in memoria delle vittime del Covid. L’intera programmazione ha destato molto interesse per la varietà della proposta e la qualità degli artisti intervenuti”.

“Sono assai felice - aggiunge il direttore artistico dell’evento -, che numerosi giovani abbiano partecipato attivamente a questa edizione, perché la loro presenza è il segno che il CivitaFestival è in grado di guardare la realtà attuale della creatività. Come sempre l’iniziativa è stata osservata da vicino, da chi è delegato al giudizio. E quest’anno, dopo tanto lavoro, siamo stati indicati come tra i 10 festival italiani da frequentare assolutamente. Dobbiamo ringraziare le aziende e attività produttive locali che hanno reso possibile questa edizione. Una comunità di sostenitori , riuniti sotto il marchio di Industria e Cultura in terra falisca che sponsorizza il festival e che vede in questa manifestazione, il principale attrattore culturale della città in grado di poter creare un indotto turistico diverso da quello prettamente industriale”.

“Ringraziamo anche l’Amministrazione comunale di Civita Castellana - aggiunge Galadini -, per aver concesso il patrocinio economico che, seppur limitato, testimonia la volontà di considerare il CivitaFestival il principale appuntamento culturale del paese falisco. Un ringraziamento va alla Protezione civile e alla Croce rossa per aver prestato servizio di vigilanza e di assistenza durante tutte le manifestazione. Un particolare ringraziamento infine va rivolto alla Fondazione Carivit, che da anni ci sostiene”. “Un’edizione positiva - conclude con soddisfazione e orgoglio il maestro Fabio Galadini -, che ha registrato un bel successo, nonostante le limitazioni previste dal protocollo di prevenzione Covid, e che lascia intravedere un orizzonte pieno di successi anche per la prossima edizione. A tutti rivolgo l’invito, già da ora, a frequentare le proposte della 34esima edizione del Civitafestival 2022”.

