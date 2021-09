Viterbo, rave illegale. Fratelli d'Italia presenta interrogazione: "Camper scortati? Immediata chiarezza e dimissioni di Lamorgese"

08 settembre 2021 a

Ancora polemiche sul maxi raduno illegale che si è svolto intorno a Ferragosto sul lago di Mezzano a Valentano (Viterbo). Il caso è tornato sotto i riflettori dopo che il quotidiano La Verità ha svelato l'esistenza di un carteggio che dimostrerebbe come la notte tra il 13 e 14 agosto moltissimi camper erano stati intercettati dalle forze dell'ordine che tuttavia, dopo aver ricevuto ordini da Roma, li hanno solo potuti scortare.

La rivelazione sul rave: "I camper erano stati intercettati prima dell'arrivo nel campo"

"Sul gravissimo e tristemente famoso rave party di Ferragosto, svoltosi tra il 13 e il 19 agosto sulle sponde del lago di Mezzano il gruppo di Fratelli d’Italia al Senato ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Riteniamo che vada fatta immediata chiarezza, soprattutto alla luce dell’inchiesta pubblicata in questi giorni da La Verità. In particolare viene avanza l’ipotesi che tale evento non sia stato inaspettato ma addirittura annunciato, monitorato e, comunque, non ostacolato al punto che, sempre secondo l’inchiesta pubblicata, sarebbe giunto un ordine dalla centrale operativa di Roma di non bloccare l’afflusso dei mezzi incolonnati e diretti verso la sede scelta per il rave. Ecco, riteniamo che su questo il ministro debba fornire risposte chiare e univoche, e nel caso quanto denunciato da La verità corrispondesse al vero portare alle sue immediate dimissioni". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani.

"L’ultimo retroscena sulla vicenda del rave party di Viterbo è uno scandalo. Sarebbe grave la notizia per la quale si sarebbero scortati i partecipanti perché lo stato avrebbe ammesso ed anzi dato protezione ad un evento illegale. In secondo luogo è ancora più grave quanto avvenuto perché è uno schiaffo a tutte le categorie che sono state Chiuse (discoteche) o fortemente limitate. La ministra Lamorgese non può appellarsi all’imprevedibilità di un evento così grosso: le forze dell’ordine hanno tutti gli strumenti per poter scoprire e monitorare organizzazioni di eventi di questo calibro con relativi spostamenti Lamorgese farebbe più bella figura a dimettersi per togliersi da questo imbarazzo". Così la parlamentare FdI Augusta Montaruli a Morning News, su Canale5.

