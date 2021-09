Viterbo, Alessia Simone finalista per il Lazio a Miss Europe Continental. Vive a Marta

D. P. 08 settembre 2021 a

Grande soddisfazione in paese, per la notizia che la giovane martana Alessia Simone è risultata finalista nazionale del Lazio per Miss Europe Continental Italia 2021. Una bellezza tutta locale la diciottenne, avvenente e simpatica, capelli castano scuro, occhi azzurri, lineamenti dolci e quindi è logico che sia arrivata alla finale del concorso. La bellezza della partecipante si è specchiata nelle acque del mare di Civitavecchia, infatti la gara si è svolta nello stupendo scenario del lungomare della cittadina, di fronte ad un pubblico rigorosamente munito di green pass. Alla finale Miss Europe Continental regione Lazio hanno partecipato 16 ragazze.

Alessia è alta 173 centimetri, a Marta vive con la madre e la sorella e afferma di essersi divertita moltissimo insieme alle altre concorrenti. “Partecipiamo tutte per garantirci un futuro artistico - ha dichiarato -, è questo il nostro comune denominatore”. La ragazza non è fidanzata, tifa Roma e si appresta a raggiungere la Puglia per una vacanza di 10 giorni. “Mi devo ricaricare - afferma - , poi penserò alla fase finale di Miss Europa”. Le prime quattro classificate della selezione di base, potranno partecipare alle finali nazionali Italia in programma pe il 2 ottobre a Palermo presso il teatro Politeama.

Alessia si è diplomata quest’anno al Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone, è una bravissima ragazza, benvoluta in paese e il suo obiettivo è studiare per diventare veterinaria, ama gli animali ed ha tre cagnolini che adora.

Compiacimento e soddisfazione da parte degli amici e concittadini di Alessia per questo traguardo raggiunto, in particolare da parte del sindaco Lacchini, che sottolinea come la giovane abbia portato un po’ di “martanità” alla competizione e con l’augurio che il 2 ottobre, Alessia, possa salire sul gradino più alto del podio.

