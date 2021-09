Viterbo, eventi per pochi spettatori a Civita Castellana. Brunelli: “Soldi spesi male”

Alfredo Parroccini 08 settembre 2021 a

Civita Castellana, sull’organizzazione delle feste patronali in onore dei Santi Marciano e Giovanni non si placa la polemica nei confronti dell’Amministrazione comunale. “E' surreale – commenta il capogruppo del Pd Simone Brunelli -, che proprio in occasione di un momento che dovrebbe unire tutta la nostra comunità, per ragioni di cui non eravamo a conoscenza e che abbiamo appreso dai social, siano state di fatto escluse dall’organizzazione molte associazioni che negli anni passati hanno dedicato tempo ed energie a far divertire tutta la città. È soprattutto grazie a loro se le ultime feste patronali sono state un successo. Meritavano un trattamento decisamente diverso”.

“È altrettanto grave - aggiunge -, che ancora oggi nessuno sia a conoscenza delle modalità con cui sarà o meno possibile partecipare. Se è vero quanto circola in queste ore, cioè che la partecipazione potrà avvenire con posti limitati su prenotazione o in base all’orario di arrivo in piazza, una riflessione è d’obbligo: ha senso spendere quasi 40.000 euro per iniziative alle quali oltre il 95% dei civitonici non potrà partecipare? Non era più logico organizzare insieme alle associazioni escluse, eventi diffusi per la città, magari nei vari quartieri, rispettando le normative anticovid e lo spirito delle feste patronali? Le persone che non riusciranno a prenotarsi verranno allontanate da piazza Matteotti? E proprio in riferimento alle normative anticovid, di cui chiediamo il pieno rispetto, perché vietare una tombola o una fiera, eventi decisamente gestibili e controllabili, quando sono stati approvati prima maxischermi per gli Europei, poi un concerto. Senza voler entrare nel merito delle scelte artistiche, sempre legittime, è opportuno pagare un comico, Pippo Franco, candidato proprio insieme ai partiti di questa amministrazione (Lega, FdI e FI, alle prossime elezioni di Roma tra meno di un mese?”

“C'è la sensazione forte che chi dovrebbe prendere decisioni semplici e razionali non ne sia minimamente in grado - sottolinea Brunelli -.E se questa è la frittata che è stata realizzata per l’organizzazione di una festa, riuscite a capire bene perché la seconda città della provincia di Viterbo, sia completamente isolata e ridotta in questo stato di degrado”. Conclude infine l’esponente del Pd: “La mente di questa geniale decisione è il sindaco Luca Giampieri, nel caso in cui le figure non coincidessero, dovrebbero riflettere seriamente sul modo in cui da oltre due anni a questa parte stanno amministrando Civita Castellana e trarre le logiche conclusioni”.

