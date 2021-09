Viterbo, deposito scorie nucleari. Il momento della verità: la prima riunione plenaria

08 settembre 2021 a

a

a

Si è tenuta ieri mattina, martedì 7 settembre, la sessione plenaria di apertura del Seminario nazionale per l’approfondimento degli aspetti tecnici sul Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi in seguito seguito della pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitarlo. La provincia di Viterbo, come si ricorderà, è una di quelle con più aree ritenute adatte a questo scopo. Aree inserite in contesti di grande pregio, come quelle sul litorale o quelle sui Cimini. Per questo motivo sono numerose le osservazioni presentate prima dell’estate dagli enti locali, Comuni e Provincia, oltre che dalle associazioni ambientaliste.

Deposito scorie nucleari nella Tuscia, i comitati chiedono altro tempo

“Il processo di localizzazione del Deposito - ha affermato Vannia Gava, sottosegretario al ministero della transizione ecologica - deve svolgersi nella massima trasparenza verso i cittadini, spiegando loro in modo chiaro i motivi per cui l’Italia, come altri Paesi interessati dalle medesime problematiche, debba farsi carico di una gestione in sicurezza dei propri rifiuti radioattivi. Pertanto - ha concluso - la localizzazione del Deposito scaturirà solo a valle di una procedura ampiamente partecipativa, che comprende la valutazione concertata di ogni elemento radiologico, territoriale e ambientale utile a selezionare il sito in modo ottimale”.

"Astorre rispetti il prefetto". Ciambella (Pd) contro il segretario regionale sul rave

Il seminario nazionale si articolerà in nove incontri che saranno trasmessi in diretta streaming sul sito seminariodepositonazionale.it. Oltre alle sedute plenarie di apertura e chiusura sono programmate sette sessioni di lavoro, una nazionale e sei territoriali, che interesseranno le aree potenzialmente idonee presenti nelle regioni coinvolte: Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia e Basilicata, Sicilia, Sardegna. Il seminario nazionale si concluderà il 15 dicembre, con la pubblicazione del resoconto complessivo dei lavori che termineranno il 24 novembre.

A seguito della pubblicazione degli atti, si aprirà la seconda fase della consultazione pubblica, della durata di trenta giorni, durante la quale potranno essere inviate eventuali ulteriori osservazioni. I legali degli eventi locali viterbesi sono già al lavoro su questo fronte da parecchie settimane.

Deposito nucleare, Sogin convoca per martedì seminario nazionale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.