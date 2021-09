Viterbo, vicesindaco cacciato a Vitorchiano. Grassotti toglie la delega a Arieti che si è candidato con Fusco

08 settembre 2021 a

a

a

Vitorchiano, revocata dal primo cittadino, Ruggero Grassotti, la delega di vice sindaco a Gian Paolo Arieti. La decisione, ufficializzata ieri mattina, martedì 7 settembre, è stata presa in seguito alla candidatura di Arieti (area Fratelli d’Italia) nella lista del senatore Fusco, quindi in aperto contrasto con la lista della maggioranza uscente capeggiata dallo stesso Grassotti.

Elezioni comunali, la sorpresa è a Montefiascone: centrodestra unito | Tutte le liste nello speciale del Corriere di Viterbo

“Preso atto che l’attuale vice sindaco - si legge in una nota della maggioranza - si è candidato alle elezioni in altra compagine, senza alcun avviso preventivo e senza aver avuto neppure il buon senso di dimettersi, si è proceduto al decreto di revoca e nuova nomina. Il sindaco Grassotti, nel rispetto di tutte le anime vive della lista civica, aveva individuato nell’assessore Arieti il suo vice”.

Elezioni, a Vitorchiano il senatore Fusco sfida Grassotti

Al posto di Arieti va l’assessore Creta, “anche quale giusto epilogo per il termine di dieci anni di mandato”. “Ringrazio tutto il gruppo per la fiducia - ha precisato dal canto suo Arieti - ma credo che a volte bisogna andare oltre la politica e le apparenze ed è per questo che rinuncio all’incarico da vice sindaco individuando in Annalisa Creta la persona che più merita questa nomina”. La scelta è stata quindi condivisa e accettata dall’intero gruppo di maggioranza.

Il senatore Fusco candidato a Vitorchiano: "Esperienza bellissima"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.